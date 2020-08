Voici les accessoires PS4 qui fonctionneront sur la nouvelle PS5

On ne vous apprendra rien en annonçant que la nouvelle PS5 de Sony est attendue pour la fin de cette année 2020 (si tout va bien). La nouvelle console du géant nippon va bientôt remplacer une PS4 « vieille » de presque 7 ans déjà, la console ayant été lancée fin novembre 2013 dans les boutiques françaises.

Les accessoires PS4 compatibles PS5 ?

Evidemment, comme à chaque changement de génération, nombreux sont les joueurs à se demander si leurs accessoires actuels (manettes, casques…) seront compatibles avec la « next-gen ». Du côté de chez Sony, on a récemment tenu à mettre les choses au clair. Par exemple, les périphériques spéciaux sous licence officielle comme les volants de course, les sticks arcade ou les joysticks fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 pris en charge. Une très bonne chose.

Les casques sans fil Platinum et Gold ainsi que les casques tiers qui se connectent via le port USB ou la prise casque fonctionneront également sur PS5. Cela sera le cas également de la manette DualShock 4, qui sera compatible avec la PS5… mais uniquement pour jouer à des jeux PS4.

En effet, selon Sony : « les jeux PS5 doivent exploiter au mieux les nouvelles capacités et fonctionnalités dont nous dotons cette plateforme, notamment les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense« . Plutôt logique dans un sens, mais ceux qui pensaient pouvoir utiliser ponctuellement une manette PS4 sur un jeu PS5 (pour jouer à plusieurs par exemple) devront impérativement disposer de plusieurs manettes PS5.

En ce qui concerne la petite PlayStation Camera de la PS4, cette dernière sera également compatible avec la PS5 pour jouer « aux jeux VR pris en charge ». Sony précise qu’il faudra toutefois un adaptateur pour PlayStation Camera, qui sera « fourni gratuitement » à tous les détenteurs d’un casque PS VR. Sony indiquera prochainement la procédure à suivre pour mettre la main sur l’adaptateur en question.