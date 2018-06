Microsoft : des nouveaux HoloLens, Surface, et Xbox sur les rails ?

Des rumeurs évoquent l’arrivée de plusieurs nouveaux produits chez Microsoft. Au programme, un nouveau casque de réalité mixte HoloLens, une nouvelle Xbox One, et trois nouvelles Surface dont une destinée au marché de l’éducation.

De nouvelles et diverses rumeurs circulent au sujet des prochains produits à attendre de la part de la firme de Redmond. Selon des fuites de plusieurs documents internes de Microsoft, il serait question d’un nouveau casque de réalité mixte HoloLens, et d’une nouvelle tablette Surface.

HoloLens : harder, better, faster, cheaper

La seconde génération de casque de réalité mixte HoloLens commence à se préciser. En réalité, il s’agirait plutôt d’une troisième génération. Si l’on se fie aux déclarations de Brad Sams à Thurrott.com, Redmond aurait interrompu le développement du casque de seconde génération lorsque de nouveaux systèmes plus avancés sont apparus, avec notamment une nette amélioration de la qualité d’affichage holographique.

Toujours selon Brad Sams, le casque serait moins cher que l’actuel, et devrait débarquer pour le premier trimestre 2019. En revanche, on ne sait pas encore si ce dernier sera commercialisé auprès du grand public ou restera cantonné aux développeurs.

Une Xbox One encore plus performante pour 2020 et une Surface pour l’éducation

Intéressons-nous maintenant à la Xbox. L’E3 2018 vient de fermer ses portes, et si Microsoft s’est concentré sur une avalanche de nouveaux jeux prometteurs, il n’a pas oublié de mentionner le développement d’une nouvelle technologie de « stream gaming ». Mais les rumeurs parlent également d’une nouvelle console du nom de code « Scarlett » attendue pour 2020. D’après Ars Technica, il s’agirait plutôt d’une nouvelle amélioration de la Xbox One à l’image de ce qui a été proposé l’année dernière avec la Xbox One X.

Les dernières informations intéressantes concernent une nouvelle gamme de tablettes Surface. Peu d’informations précises pour le moment, mais Microsoft aurait trois nouveaux modèles dans ses cartons. Parmi elles, il fait état d’une tablette d’entrée de gamme « Libra » destinée au marché de l’éducation et venant s’imposer comme réponse à l’iPad d’entrée de gamme.

Source