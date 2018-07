Microsoft Office : -50% de remise pour Amazon Prime Day

Amazon offre une belle promotion sur la suite Microsoft Office 365 Famille à l’occasion du Prime Day 2018 : -35% de remise sur le pack incluant Excel, Word, PowerPoint, OneNote ou encore Outlook. La version en réduction, qui est commercialisée pour 49€ au lieu de 99€ par an, intègre un accès illimité pour 5 utilisateurs pour toute une année.

1,2 milliard d’utilisateurs de Microsoft Office

En 2015, on recensait pas moins de 1,2 milliard de personnes qui utilisaient régulièrement la suite Microsoft Office. Véritable incontournable parmi les logiciels de bureautique, le pack de logiciels se vend aujourd’hui aussi bien par abonnement mensuel ou annuel – le dernier étant aussi le plus économique. Cette suite est mise à jour gratuitement au fil du temps selon les nouveaux updates du fabricant.

Pour cet Amazon Prime Day, la version annuelle pour 5 utilisateurs (5 PC ou Mac + 5 tablettes) est vendue à seulement 49X €, contre 99€ en temps normal. Elle inclut les logiciels phare Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher (uniquement sur PC) et Access (uniquement sur PC). L’offre intègre également un accès à 1 To de stockage sur OneDrive ainsi que 60 minutes d’appel téléphonique sur Skype par mois, et par utilisateur. Pour activer la solution, le client devra demander un code de confirmation soit par email, soit par la poste.

Word, Excel, PowerPoint à seulement 49€ par an

Par ailleurs, la société éditrice de la suite Microsoft Office 365 a annoncé en juin dernier avoir apporté des améliorations significatives au niveau de la rapidité et la réactivité de son produit. En s’appuyant sur une nouvelle plateforme technologique, les fichiers Excel, Word et PowerPoint s’ouvrent instantanément.

Pour rappel : afin d’être éligible aux offres du Prime Day Amazon, il faut obligatoirement être membre premium chez le marchand. Pour ceux qui ne le seraient pas encore, l’abonnement annuel au service est à 49 euros (en sachant qu’Amazon offre une période d’essai de 30 jours). Vous pouvez découvrir également d’autres packs Microsoft Office (avec des logiciels de sécurités comme Bitdefender, Kaspersky ou Norton) directement sur le site officiel Amazon.

Récapitulatif de l’offre en question :