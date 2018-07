Microsoft pourrait lancer une appli « Films et TV » pour Android et iOS

Et si, après son navigateur Edge, Microsoft lançait également une version Android et iOS de l’application « Films et TV » de Windows ?

Après Edge et Microsoft Launcher, la prochaine application de Microsoft pour Android et iOS (les systèmes d’exploitation de ses concurrents) pourrait être « Films et TV ».

Pour ceux qui n’utilisent pas Windows, on rappelle que cette application de la firme de Redmond est actuellement disponible sur Windows 10 et Xbox. Elle permet de trouver et de louer des films ou des séries en ligne, via le Microsoft Store.

Et d’après des sources de Windows Central, relayées par The Verge, Microsoft pourrait travailler sur des versions pour Android et iOS de cette application. Cela permettrait notamment à la firme de Redmond d’entrer en concurrence avec les services comme iTunes et Google Play Movies & TV sur les plateformes mobiles. Cela permettrait également à ceux qui utilisent ce service sur ordinateur ou Xbox de synchroniser leurs comptes sur mobile.

La stratégie de Microsoft : proposer ses applications sur les OS des autres

Après l’échec de Windows Phone, Microsoft a misé sur Windows 10 Mobile pour se faire une place sur le marché des smartphones. Mais la firme s’est rapidement rendue compte que la version pour mobiles de Windows 10 ne faisait pas un tabac. Et à cause de cela, il n’a pas atteint son objectif d’avoir 1 milliards d’appareils sous Windows 10 en quelques années.

Aussi, désormais, la stratégie de Microsoft dans le mobile consiste à être présent via ses applications, qui sont disponibles sur Android et/ou iOS et qui permettent d’avoir une meilleure synchronisation entre les smartphones et les ordinateurs. Actuellement, Edge, le navigateur de Microsoft, est déjà disponible sur les deux systèmes. Quant à Microsoft Launcher, il est disponible sur Android.

Cependant, d’après des rumeurs, Microsoft travaillerait sur un appareil pliable et hybride qui va éliminer la frontière entre smartphone et ordinateur.