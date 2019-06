Microsoft préparerait le laptop du futur avec deux écrans et Windows Lite

Cela fait un moment que l’on entend des rumeurs sur le développement d’une nouvelle catégorie d’ordinateur Surface chez Microsoft. Et aujourd’hui, cela se précise.

En effet, d’après des sources du site The Verge, la firme de Redmond aurait récemment réuni tous les membres de sa branche hardware afin de faire la démonstration d’un nouvel appareil Surface qui appartiendra à une toute nouvelle catégorie.

La particularité de cet appareil ? Celui-ci aurait deux écrans et serait une sorte d’hybride entre le laptop et la tablette tactile. Il est possible qu’il s’agisse d’un appareil qui a déjà fait l’objet de pas mal de rumeurs et dont le nom de code serait « Centaurus ».

D’après les explications de The Verge, il est rare que Microsoft réunisse autant de personnes pour montrer un prototype. De ce fait, il est possible que si la firme a organisé cette réunion, ce soit parce que le lancement de l’appareil est imminent.

Un appareil sous Windows Lite (ou Lite OS) ?

Par ailleurs, les sources de The Verge auraient indiqué que si Microsoft lance cet ordinateur à deux écrans, celui-ci ne tournerait pas sous Windows 10 mais sous Windows Lite ou Lite OS.

D’après plusieurs sources non officielles, il s’agirait d’un nouveau système d’exploitation développé par Microsoft et qui a quelques similarités avec le système d’exploitation Chrome OS proposé par Google. En substance, l’idée serait de simplifier l’expérience par rapport à celle de Windows 10.

Officiellement, Microsoft n’a pas encore évoqué cet ordinateur à double écran, ni Lite OS. Cependant, récemment, la firme a partagé sa vision d’un système d’exploitation moderne pour la prochaine génération d’ordinateurs. Il est possible que cet OS moderne soit Lite OS et que la prochaine génération d’appareils évoquée par Microsoft inclut un ordinateur Surface équipé de deux écrans.

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes d’usage.