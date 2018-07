Microsoft Surface Go : le nouveau 2-en-1 à « seulement » 399 dollars

Microsoft officialise sa nouvelle tablette Surface Go, qui se veut la plus « abordable et la plus portable de la gamme », avec un tarif d’entrée fixé à 399 dollars.

Une nouvelle Surface Go chez Microsoft

On connaissait la Microsoft Surface, la Surface Pro, voici donc la nouvelle Surface Go. Il s’agit ici de la toute dernière tablette made in Microsoft, mais pas de la plus aboutie techniquement, le but étant ici de se placer face à la concurrence au niveau du prix, et non des caractéristiques. Selon Microsoft, il s’agit ici du modèle le plus abordable et le plus portable de toute la gamme, inspirée par les différentes demandes des utilisateurs.

Ce nouveau modèle reprend ainsi le design classique de la gamme Surface, avec un écran de 10″ ici, qui permet de profiter d’une image en qualité 1800 x 1200 pixels. Evidemment, la nouvelle Surface Go est avant tout une tablette tactile, qui peut néanmoins se muter en un mini laptop, grâce à sa cover (vendue séparément au prix de 99 dollars). A noter que la souris est elle aussi vendue séparément.

Sous le capot, on retrouve ici un processeur Intel Pentium Gold 4415Y, que l’on peut décider d’associer à 4 ou 8 Go de RAM, sans oublier une capacité de stockage qui va de 64 à 256 Go. Microsoft précise à ce sujet que la déclinaison 64 Go est équipée d’une mémoire eMMC, contre du SSD pour les modèles plus « haut de gamme« . Une Surface Go équipée de Windows 10 S à son lancement, mais qui peut néanmoins évoluer (gratuitement) vers un Windows 10 classique si le client le souhaite. Côté connectique, on retrouve un Surface Connector, un port USB Type-C, un slot microSD ainsi que ce bon vieux Jack.

Bien sûr, avec sa nouvelle Surface Go, Microsoft entend bien venir chatouiller une bonne fois pour toute Apple et son nouvel iPad. Pour cela, Microsoft a décidé d’afficher sa Surface Go au tarif attractif de 399 dollars pour la version de base. Evidemment, plus on gonflera la RAM et le stockage, plus on gonflera la facture, cette dernière s’élevant par exemple à 549 dollars pour la déclinaison 8 Go RAM / 128 Go SSD. Cette nouvelle Microsoft Surface Go est proposée en précommande dans divers pays, dont la France, avec une disponibilité calée au 2 août.

