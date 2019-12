Les Microsoft Surface Pro 7 et le Laptop 3 jusqu’à -35% chez Amazon 🔥

Amazon prolonge un peu le Black Friday sur certains produits, dont une bonne partie de la gamme Microsoft : Surface Pro 7, Surface Laptop 3 et Surface Book 2 sont en vente flash chez le marchand en ligne amĂ©ricain. Ces trois excellents produits, dont certains ont tout juste quelques semaines, bĂ©nĂ©ficient de tarifs très avantageux : les remises grimpent jusqu’Ă 35% – ce qui reprĂ©sente des centaines d’euros d’Ă©conomies.

Microsoft Surface Pro 7 :

Microsoft Surface Laptop 3 :

Microsoft Surface Book 2 :

Surface Book 2 13″ i7 16 Go RAM 512 Go Ă 1929€ au lieu de 2869€

Surface Book 2 13″ i5 8 Go RAM 256 Go Ă 1319€ au lieu de 1769€

Clairement, le gĂ©ant Amazon n’en a pas fini avec les bons plans avant NoĂ«l. La rĂ©cente Surface Pro 7, le nouveau Surface Laptop 3 et le Surface Book 2 sont trois produits qui connaissent une très forte popularitĂ©. Pendant tout le Black Friday, les rares promotions se sont très rapidement Ă©coulĂ©es – laissant beaucoup d’amateurs dans la frustration. Pour compenser cela, le marchand en ligne est venu ce jeudi avec des offres sur les tablettes Microsoft Surface Pro 7, Surface Laptop 3 et Surface Book 2.

Amazon au top sur tout Microsoft

Microsoft a dĂ©veloppĂ© au fil des annĂ©es une gamme complètes de PC qui permettent de rĂ©pondre Ă des profils très variĂ©s. Le premier Surface Pro est un ordinateur hybride qui tourne sous Windows et qui peut aussi ĂŞtre utilisĂ© comme une tablette tactile. Une suite d’accessoires (clavier, souris) permettent de le transformer en toute simplicitĂ© en un ordinateur. Ensuite, les Microsoft Surface Laptop et Surface Book sont deux ordinateurs plus classiques. Le Surface Book rivalise directement avec les MacBook Pro – sauf qu’il tourne sous Windows encore une fois. L’ordinateur populaire Surface Laptop est quant Ă lui une nouvelle dĂ©clinaison un peu plus traditionnelle.

Dans tous les cas, tous ces produits produits phares de chez le gĂ©ant Microsoft sont tombĂ©s sous le coup des promotions chez Amazon : la Microsoft Surface Pro 7 est l’une des meilleures ventes des dernières semaines, tandis que les deux autres enregistrent des rĂ©ductions qui leur offrent un rapport qualitĂ© prix imbattable. Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un bon ordinateur, robuste mais Ă©galement lĂ©ger et flexible – ces 3 derniers modèles sont vraiment faits pour vous.

Surface Pro 7, Surface Laptop 3 en promotion

Avec sa nouvelle gĂ©nĂ©ration d’ordinateurs – Microsoft Surface Pro 7 ou Surface Laptop 3 – le gĂ©ant de Redmond renforce encore un peu plus sa position sur ce crĂ©neau. Il rivalise ainsi directement avec les produits de la marque Ă la pomme, Ă l’instar des iPad Pro ou encore des MacBook Pro. Pour ceux qui apprĂ©cient l’environnement Windows tout en ayant un ordinateur puissant, design et flexible, ce sera un excellent choix.

Depuis la fin du Black Friday, Amazon a prolongĂ© quelques rares promotions sur son site. Il organise tous les jours des offres flash sur un nombre limitĂ© de produits très populaires, Ă l’instar de ces Microsoft Surface Pro 7 et Surface Laptop 3. Les rĂ©ductions s’Ă©lèvent jusqu’Ă -35% par rapport au prix d’origine, ce qui est gigantesque quand on sait qu’ils sont sortis il y a deux mois.

