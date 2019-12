Microsoft Teams, la première application Office disponible sur Linux

Microsoft poursuit sa politique d’ouverture en lançant, cette semaine, la première application de sa suite Office pour Linux : Microsoft Teams. Pour rappel, Teams est un produit proposé par Microsoft à ses clients pour concurrencer les outils de messagerie collaborative comme Slack, Facebook Workplace ou Hangouts Chat.

Et depuis quelques mois, Teams affiche une croissance impressionnante. À ce jour, l’outil de Microsoft compte déjà plus d’utilisateurs actifs que Slack.

Cette version pour Linux est disponible aux formats .deb et .rpm, en préversion. Cela signifie que si l’app est déjà disponible pour le grand public, celle-ci est pour le moment en cours d’amélioration. Et Microsoft va profiter des retours d’utilisateurs pour optimiser le logiciel, en vue du lancement de la version stable.

En tout cas, la disponibilité de Teams sur Linux est importante. Bien que la part de marché de ce système d’exploitation ne soit pas comparable à celle des OS comme Windows ou macOS, Linux est populaire dans certains domaines, dont le développement informatique. Et grâce à sa version Linux, Teams sera disponible sous forme d’application pour plus d’utilisateurs.

Un développeur informatique qui travaille sur Linux pourra par exemple plus facilement collaborer avec ses collègues qui sont sur Microsoft Teams.

Actuellement, Teams est utilisé par plus de 500 000 organisations et l’outil compte plus de 20 millions d’utilisateurs actifs par jour.

D’autres apps Office pour Linux ?

Malheureusement, on ne sait pas si après cette version Linux de Teams, Microsoft pourrait lancer d’autres applications Office pour ce système d’exploitation. D’après le site Venturebeat, un représentant de la firme de Redmond aurait « refusé de commenter les plans pour d’autres applications à venir sur Linux. »

En tout cas, l’arrivée de cette version de Microsoft Teams réjouit la fondation Linux (dont Microsoft est aujourd’hui membre).

« 2019 a été une autre année incroyable dans le domaine de l’open source, et Linux continue d’être au cœur de toute cette croissance et cette innovation. Je suis réellement enthousiasmé par la disponibilité de Microsoft Teams pour Linux. Avec cette annonce, Microsoft apporte son hub pour le travail collaboratif sur Linux. Je suis ravi de voir la reconnaissance par Microsoft de la façon dont les entreprises et les établissements d’enseignement utilisent Linux pour transformer leur culture de travail », a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif.