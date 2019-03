Microsoft : un mémo interne pour bannir toute forme de poisson d’avril

Pas de poisson d’avril chez Microsoft

Le 1er avril approche à pas de géants… Comme chaque année, les entreprises vont rivaliser d’ingéniosité pour proposer LE poisson d’avril le plus étonnant. Pas forcément le plus crédible, mais plutôt celui qui sera le plus à même de « buzzer » comme on disait jadis. Toutefois, du côté de chez Microsoft, on a décidé de prendre les devants, et de bannir toute forme d’April Fools’Day Prank (poisson d’avril).

C’est le responsable marketing Chris Capossela qui a pris la parole pour avertir les employés de la firme américaine. Dans un mémo interne, ce dernier explique que « les données nous indiquent que ces pratiques n’ont qu’un impact positif limité et qu’elles peuvent même entraîner de mauvaises conséquences« .

Plus à perdre qu’à gagner

En effet, certains géants (comme Google) ont notamment du s’excuser après un poisson d’avril loupé, et Microsoft participait volontiers par le passé à cette pratique. On se souvient notamment de « MS-DOS Mobile pour Windows Phone » en 2015. La blague étant ici MS-DOS Mobile, pas Windows Phone évidemment… En 2019, on ne verra donc pas de poisson d’avril signé Microsoft.

Dans son mémo, Chris Capossela ajoute : « Je comprends que les gens ont peut-être consacré du temps et des ressources à ces activités, mais je crois que nous avons plus à perdre qu’à gagner en essayant d’être drôles en cette journée. » Il faut dire que Microsoft ne jouit pas forcément d’une aura resplendissante ces derniers temps, avec un écosystème mobile à l’agonie, un Windows 10 dont les mises à jour ne cessent de flinguer l’expérience utilisateur… Bref, on a effectivement sans doute mieux à faire chez Microsoft que de réfléchir à des poissons d’avril.