Windows Phone : voilà que Microsoft conseille de migrer vers Android ou iOS…

Quand Microsoft incite à quitter le navire Windows 10 Mobile…

Il fut un temps où Microsoft nourrissait de très grosses ambitions avec son écosystème mobile. Celui que l’on appelait jadis Windows Phone, et que l’on appelle aujourd’hui Windows 10 Mobile accuse (depuis de longs mois déjà…) de sérieuses difficultés face à iOS et Android. En décembre prochain, Microsoft n’offrira plus de support pour ce même OS, et le géant américain invite déjà ses utilisateurs à changer de bord…

Sur son site web, Microsoft annonce : « Avec la fin de la prise en charge de Windows 10 Mobile, nous recommandons aux clients de migrer vers un appareil Android ou iOS. La mission de Microsoft, visant à donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens de réaliser leurs projets, nous oblige à prendre en charge nos applications mobiles sur ces plates-formes et appareils ». Officiellement donc, l’aventure Windows 10 Mobile se terminera le 19 décembre prochain.

Histoire d’anticiper, Microsoft propose donc d’ores et déjà à ses fidèles de migrer vers l’un des deux principaux concurrents. Une situation assez incroyable, quand on sait que Microsoft envisageait un temps (pas si lointain d’ailleurs) de concurrencer efficacement iOS et Android. Microsoft se chargera donc de porter la majorité de ses programmes et services sur les eco-systèmes signés Apple et Google.

Evidemment, même si la fin de Windows 10 Mobile est calée au 19 décembre, cela ne veut pas dire pour autant que votre smartphone Windows rendra l’âme ce jour. Toutefois, Microsoft ne proposera plus le moindre support technique visant à combler les failles de sécurité et/ou éradiquer les bugs du système. Rappelons que Microsoft a amorcé depuis 2017 la fin de Windows 10 Mobile, et nombreux sont ceux qui ont déjà basculé vers la concurrence.