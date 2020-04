Microsoft voudrait repousser la sortie de la tablette Surface Neo

Fin 2019, Microsoft a créé la surprise en dévoilant un smartphone à deux écrans, le Surface Duo, ainsi qu’une tablette à deux écrans, le Surface Neo. Si ces deux appareils ont déjà été présentés, de nombreux détails concernant leurs caractéristiques ne sont pas encore connus, étant donné que leurs sorties ne sont prévues que pour la période de fin d’année 2020.

Mais cette semaine, nous apprenons via un article de CNBC que la sortie de la tablette Surface Neo pourrait finalement être repoussée. Pourquoi ? Comme d’autres entreprises, Microsoft est perturbée par la crise du COVID-19 et serait obligée de réviser son agenda pour 2020. La firme de Redmond aurait décidé de suspendre une partie du développement de Windows 10X, la version modifiée de Windows 10 qui est prévue pour le Surface Duo et pour les appareils similaires.

Et à cause de cette suspension du développement du logiciel, Microsoft ne serait donc pas en mesure de sortir la tablette Surface Duo à la date prévue. Néanmoins, Microsoft continuerait de développer Windows 10X pour les ordinateurs portables classiques.

Bien entendu, cette information est à considérer avec une extrême prudence, étant donné que celle-ci ne provient pas d’une source officielle.

Le smartphone Surface Duo ne serait cependant pas affecté

La bonne nouvelle, c’est que d’après l’article de CNBC, le Surface Duo ne serait pas affecté et devrait donc sortir en fin d’année comme prévu. Pour rappel, comme le Surface Neo, ce smartphone a deux écrans. Mais si les deux appareils ont des designs assez similaires, le Surface Duo n’utilise pas Windows 10X, mais Android (une version optimisée pour le format particulier de l’appareil).

D’ailleurs, récemment, Microsoft a sorti un petit teasing de son premier smartphone Android. Sur Instagram, Panos Panay, qui est le responsable de Windows et des appareils Microsoft, a publié une photo prise avec un Surface Duo.

Si Microsoft a déjà donné de nombreuses informations sur le logiciel utilisé par le Surface Duo, notamment pour préparer les développeurs d’apps, on ne connait pour le moment pas grand-chose sur la fiche technique (celles de la caméra incluses). Cependant, Microsoft aurait déjà indiqué que le Surface Duo sera équipé d’une caméra de classe mondiale.