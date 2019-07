Mindhunter : la saison 2 arrive sur Netflix en août

Les fans l’attendaient avec impatience. Mindhunter, la série acclamée de David Fincher diffusée sur Netflix va (enfin) faire son grand retour. Totalement hallucinante dès la bande-annonce, elle avait su trouver un public sur une plateforme pas forcément habituée à ce que de tels ovnis rencontrent un succès médiatique et auprès du public. La saison 2 est au programme pour le mois d’août.

Mindhunter teasé par Charlize Theron

On avait déjà une petite idée de la date générale grâce à Charlize Theron. La productrice de la série nous avait promis, il y a quelques mois, une saison 2 du show qui suit deux agents du FBI spécialisé dans le profilage de criminel. Selon elle, cela allait débarquer sur nos comptes Netflix dans le courant du mois d’août.

Mais c’est désormais David Fincher lui-même qui l’a confirmé, avec une date précise. Le programme reviendra sur Netflix à partir du 16 août prochain, et on y suivra toujours Jonathan Groff et Holt McCallany, à la poursuite de tueurs en série.

Je suppose que j’ai le droit de le dire, donc oui, ce sera pour le 16 août

a-t-il ainsi expliqué dans une interview accordée au podcast The Treatment :

Que va nous réserver le scénario de cette saison 2 ? Pour l’instant, il n’y a pas encore beaucoup de détails, mais selon les rumeurs qui circulent, les deux héros ne devraient pas vraiment s’ennuyer. Pour rappel, à la fin de la saison 1, Holden Ford (Jonathan Groff) faisait une sorte de crise à l’écran, qui ne laissait pas vraiment augurer du meilleur pour la suite. Dennis Rader (BTK) devrait être le fil rouge de cette seconde saison, mais on y verra aussi Charles Manson et Wayne Williams.

Et pour les puristes, David Fincher a réalisé lui-même le premier et le dernier épisode de cette seconde saison.