Minecraft fête ses 11 ans et passe la barre des 200 millions de ventes

Minecraft vient de dépasser la barre des 200 millions de téléchargements et comptabilise 126 millions de joueurs par mois. Mojang Studios qui développe le jeu vient de fêter les 11 ans de Minecraft. Depuis 2014, le studio suédois appartient à Microsoft qui l’a racheté 2,5 milliards de dollars.

Le confinement a fait beaucoup de bien à ce jeu indémodable. Minecraft a connu une augmentation de 25% de nouveaux joueurs rien que pendant le mois dernier, ainsi qu’un pic de 40% concernant les sessions multijoueurs.

Depuis 2016 et le passage de la barre des 100 millions de téléchargements, Minecraft ne semble montrer aucun signe de fatigue et continue à conquérir encore plus de nouveaux adeptes. Le jeu doit beaucoup aux plateformes de live stream comme Twitch, mais également à YouTube. L’année dernière, Minecraft était la thématique qui faisait le plus d’audience sur YouTube.

On peut aujourd’hui le dire sans aucune crainte, il s’agit vraisemblablement de l’une des meilleures acquisitions réalisées par Microsoft. Lorsque la firme de Redmond a acheté Mojang, Minecraft comptabilisait 50 millions de téléchargements. Depuis, Minecraft a donné naissance à une communauté géante qui rassemble des millions de joueurs. C’est l’une des communautés gaming les plus présente et active.

Grâce à cette audience incroyable, Minecraft est peu à peu devenu plus qu’un simple jeu vidéo. Il y a deux mois, Reporters sans frontières a bâti une véritable bibliothèque virtuelle dans l’univers de Minecraft afin de contourner la censure sur Internet.

Plus récemment, Minecraft s’est associé à l’ONU afin de promouvoir les gestes barrières en pleine crise sanitaire du à la COVID-19. « Au cours de la semaine prochaine, nous consacrerons de l’espace sur nos réseaux sociaux à d’importants conseils de santé issus des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Donc, si vous tombez soudainement sur une plante grimpante vous demandant de vous laver les mains, ne vous inquiétez pas: leur agenda n’a pas changé de façon permanente. Dans le jeu, ils ne veulent rien de plus que de se mettre à l’aise avec vous et de continuer à exploser. Mais sur nos pages, et pour le moment, elles veulent aussi aider à mettre fin à la pandémie. »