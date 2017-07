Mira Prism, des lunettes de réalité mixte à moins de 100 dollars

L’entreprise américaine Mira va prochainement commercialiser les Prism, des lunettes de réalité mixte. Celles-ci ont la particularité de ne pas être autonomes et de fonctionner avec un iPhone, mais surtout de proposer un prix très accessible.

La start-up Mira, focalisée sur la réalité augmentée et la réalité mixte, va proposer après quatre années d’expérimentations ses lunettes de réalité mixte Prism. Celles-ci marchent avec un smartphone et devraient être lancées à un prix inférieur à 100 dollars, rendant cette technologie d’avenir accessible au plus grand nombre.

Mira, une start-up dédiée à la réalité augmentée et aux lunettes de réalité mixte

En effet, à l’heure actuelle, on trouvait deux principales lunettes à réalité mixte sur le marché, HoloLens de Microsoft et Meta 2. Leur coût – 3000 dollars pour les lunettes Hololens – s’est vite avéré prohibitif et peu accessible au grand public.

Avec Prism dont le prix s’élève à moins de 100 dollars, la démocratisation du produit est en marche. Ces lunettes, qui ne sont pas autonomes, permettent d’insérer un iPhone (modèle 6, 6S ou iPhone 7). C’est alors l’écran du mobile qui se reflète sur la visière des lunettes et l’usager peut voir des éléments virtuels apparaître.

Prism, des lunettes de réalité mixte fonctionnant avec un iPhone

Avec un prix fixé à moins de 100 dollars, la qualité de Prism est assez logiquement moindre que celle de ses concurrents. Cela s’avère vrai pour le graphisme. Mais ces lunettes possèdent des atouts, comme leur légèreté et un champ de vision de 60 degrés.

L’autre point fort de Prism est lié à son interactivité. Ainsi, une télécommande permet l’interaction avec des objets virtuels projetés dans notre monde réel. De même, certaines applications donnent la possibilité à l’usager de jouer à deux ou à plusieurs. Une tierce personne peut aussi être simple spectatrice.

Les Prism devrait être commercialisées d’ici la fin de l’année au prix de 99 dollars, après correction des ultimes détails. A cela sera associé un kit développeurs présentant un catalogue d’applications. Enfin, Mira souhaite en 2018 rendre ses lunettes compatibles avec des smartphones fonctionnant sur Android.