MK470 Slim Combo : le pack souris/clavier à la fois slim et silencieux, par Logitech

Un nouveau MK470 Slim Combo chez Logitech

Le très populaire Logitech annonce la disponibilité d’un tout nouveau produit, baptisé MK470 Slim Combo. Il s’agit ici d’un tandem clavier/souris, destiné, non pas aux gamers, mais bien à tous ceux qui apprécient travailler en silence. Un outil voué à la productivité donc, assez compact pour être emporté partout, mais aussi très discret, pour tous ceux qui aiment se délecter du doux son du silence.

Un pack qui se compose donc d’un petit clavier K580 doté de switchs de type « ciseaux » (comme sur certains ordinateurs portables), avec une course à la fois courte et silencieuse. Un clavier très sobre, décliné en blanc et noir, qui s’accompagne d’une petite souris Pebble M350 elle aussi très épurée. Logitech promet là aussi un silence assez assourdissant, avec un clic très discret, mais aussi une molette en caoutchouc, pour permettre à l’utilisateur de scroller sans le moindre bruit.

Le tout fonctionne sans fil, via un petit dongle fourni, et Logitech promet une autonomie de 18 mois pour la souris, et de 36 mois pour le clavier. Tous deux fonctionnent avec des piles classiques, et disposent d’un mode veille automatique qui s’enclenche au bout d’un certain temps d’inactivité. Le tout est compatible avec les ordinateurs sous Windows 7, 8 et 10, sans oublier la gamme Surface. La gamme Mac d’Apple n’est en revanche pas compatible ici.

« L’encombrement réduit de cet ensemble vous permet de travailler sur les bureaux les plus étroits et de garder votre souris confortablement à portée de main » annonce Logitech. Ce dernier promet une expérience 90% moins bruyante que celle proposée par une souris Logitech M170.

Prix et disponibilité

Côté disponibilité, l’ensemble Logitech MK470 Slim Combo est dès à présent proposé à la vente, avec un prix fixé à 49,99 euros. A noter que la souris est également vendue seule pour ceux qui le souhaitent, au tarif de 24,99 euros.