Monabanq, dernière banque en ligne à offrir un crédit immobilier

Dans le cercle restreint des grandes banques en ligne, Monabanq était jusqu’à présent la seule à ne pas offrir de crédit immobilier. C’est désormais chose révolue puisqu’elle vient d’ajouter aujourd’hui ce nouveau produit dans sa gamme. Pour le moment, le prêt n’est accessible qu’aux clients de l’établissement avec au moins 4 mois d’ancienneté.

Une demande encore faible

Pendant longtemps, la banque en ligne se résumait à un compte courant et une carte bancaire gratuite. Aujourd’hui, la plupart des acteurs du marché ont une offre très proche de celle des banques de réseau traditionnelles, avec une gamme de produits d’épargne et de crédits très compétitive. Si une minorité des clients de la banque en ligne souscrivent à un crédit sur internet, cette pratique tend à se développer.

Pour ne pas manquer ce wagon, Monabanq a décidé d’intégrer le prêt à l’habitat dans son offre pour les clients existants. Il s’inscrit donc plutôt dans la stratégie de fidélisation du groupe, en complément du compte courant. Au niveau du taux, la banque en ligne affiche un TAEG fixe de 1,73% pour un emprunt de 200 000€ sur 15 ans. A titre de comparaison, BforBank affiche un TAEG fixe de 1,35% sur le même montant et la même période, et Boursorama Banque est quant à lui à 1,65% dans des conditions similaires.

Entre 30 000€ et 480 000€

Comme pour la plupart des produits bancaires disponibles sur internet, le crédit immobilier de Monabanq mise sur la simplicité. L’établissement ne facture aucun frais de dossier et il offre un maximum de flexibilité à l’emprunteur sur les modalités du remboursement : ce dernier peut à tout moment mettre en pause, baisser ou augmenter ses mensualités selon ses besoins. Petit bonus : le taux baisse de 0,1 point s’il domicilie ses revenus dans l’établissement.

Au niveau du prêt en lui-même, le montant du financement varie entre 30 000€ et 480 000€, sur une période entre 5 et 20 ans (et 5 à 25 ans dans le cas du PTZ). Seuls les biens anciens (avec ou sans travaux) ou neuf (hors construction) en résidence principale ou en résidence secondaire sont éligibles au crédit immobilier de Monabanq. Les clients peuvent ensuite souscrire à diverses assurances et garanties proposées par la banque en ligne.

Pour accompagner les clients sur tous ses produits bancaires, y compris le crédit immobilier, Monabanq mise sur un service de relation client très efficace et avec des experts sur chacun des produits : en octobre, elle a remporté pour la troisième année successive le prix « Élue Service Client de l’Année » dans sa catégorie. Comme vous pouvez le lire dans notre avis Monabanq, la banque met à disposition son équipe par téléphone en semaine de 8h à 21h, et le samedi de 8h jusqu’à 16h.

Pour découvrir toute l’offre Monabanq :

Visiter Monabanq