« Le monde au-delà du swipe » : Tinder teste son propre fil d’actualité

Tinder se transforme en réseau social !

Après un match sur Tinder, ne vous est-il jamais arrivé de vous mettre à la recherche du compte Facebook ou Instagram de la personne pour en savoir plus sur elle, voir d’autres photos ou connaitre le genre de musique qu’elle écoute ?

Avec le nouveau Tinder, si celui-ci passe sa période de test, il sera possible de faire tout ça sans quitter l’application.

Tinder est reconnu pour son modèle d’interactions très simple : un glissement (swipe) à droite si on aime et un glissement à gauche si on n’est pas intéressé par le profil affiché.

Cette simplicité de la manière dont on interagit sur Tinder a fait son succès. Mais maintenant, l’application se prépare pour un « monde au-delà du swipe ».

En effet, Tinder teste actuellement le « Feed » en Australie, en Nouvelle Zélande et au Canada. Ce fil d’actualité affiche les actualités des matches en temps réels.

Le contenu : les dernières photos Tinder, les publications sur Instagram et la musique sur Spotify. Bien entendu, si vous voulez que vous mises à jour apparaissent sur les feeds des gens, il faudra connecter Tinder aux comptes Spotify et Instagram.

Le réseau social façon Tinder

L’idée semble d’encourager les utilisateurs à entrer en contact après un match. Avec plus d’informations grâce au feed, il est possible qu’on ait des conversations plus intéressantes avec les matches. On peut aussi changer d’avis sur quelqu’un après avoir vu ses prouesses via des photos Instagram, par exemple. En tout cas, avec ce fil, Tinder espère que vous passerez plus de temps sur son application. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit d’un flux chronologique (pas d’algorithme à la Facebook !)

Si sur Facebook ou Instagram, on est connecté avec quelqu’un lorsqu’on follow ou lorsqu’on ajoute en amis, sur Tinder, ce lien sera le match. En revanche, les commentaires sont privés (seule la personne qui reçoit un commentaire voit celui-ci). Pour commenter, il suffit de taper deux fois sur la publication.

En ce qui concerne les publications, voici les explications de Tinder :

« Si vous avez connecté votre compte Instagram à votre profil Tinder, vos nouveaux messages apparaîtront dans les flux de vos matchs. »

« Si vous avez connecté votre compte Spotify à votre profil Tinder, les mises à jour de vos meilleurs artistes apparaîtront dans les flux de vos matchs »

« Si vous avez ajouté une nouvelle photo géniale à votre profil Tinder, elle apparaîtra également dans les flux de vos matchs. »

