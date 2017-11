Monkey est le premier média 100 % social, 100 % vidéo et 100 % premium qui décrypte chaque jour en trois minutes un sujet d’actualité.

Monkey est une nouveau média basé sur les réseaux sociaux lancé par Emmanuel Chain. Le créateur et ancien animateur du magazine économique Capital diffusé sur M6 a lancé ce média à destination des Millenials en collaboration avec Thierry Bizot.

3 minutes pour s’informer en vidéo

Lancé il y a une semaine, Monkey est un média appartenant au groupe de production Éléphant. Disponible uniquement sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et YouTube), il se spécialise dans la diffusion de vidéos à la fois informatives, ludiques et rythmées qui rassemblent les règles de l’écriture journalistique et des médias sociaux. « Aucun média n’a encore réussi à associer la rigueur du travail journalistique aux codes narratifs des réseaux sociaux. C’est l’ambition de Monkey » explique Emmanuel Chain. Les vidéos sont publiées tous les jours et chaque production a pour objectif de traiter un sujet d’actualité en à peu près trois minutes. « Cela peut aller des Paradise Papers à l’intelligence artificielle, en passant par la purge en Arabie saoudite, les relations entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi, ou le Brexit. À tous ces sujets nous essayons d’apporter les clés pour comprendre, avec le savoir-faire journalistique et la qualité de production de la télévision » renchérit le journaliste.

La cible principale est les personnes de 15 à 35 ans, adeptes des réseaux sociaux et qui utilisent principalement ces derniers et Internet pour se tenir au courant des actualités.

Bitcoin : la monnaie virtuelle incontournable ? Le Bitcoin, il y a ceux qui se l'arrachent et ceux qui ne savent pas ce que c'est. Pourtant, sa valeur a explosé depuis septembre : cette monnaie virtuelle deviendrait-elle incontournable ? Publié par Monkey sur lundi 20 novembre 2017

Les prochaines étapes de développement

Composée d’une équipe rédactionnelle de 11 personnes, cette plateforme 100 % réseaux sociaux a commencé à publier des contenus vidéos depuis le mois de septembre. Jusqu’ici, les contenus qui ont été partagés depuis quelques semaines ont obtenu environ 2 millions de vues. Monkey s’inspire ainsi d’autres médias spécialisés dans la vidéo sur les réseaux sociaux comme le média en ligne français « Brut » créé en 2016 par Guillaume Lacroix et Renaud Le Van Kim ou encore le média américain « Now This ».

L’année prochaine, Monkey sera fort d’un budget d’un million d’euros et pourra se spécialiser sur de nouvelles thématiques comme l’économie, la santé ou la science.