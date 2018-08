Motorola va lancer un nouveau smartphone : le Moto P30

Le dernier modèle de smartphone de Motorola s’appellerait le Moto P30 et ressemblerait comme deux gouttes d’eau à l’iPhone X, le produit phare d’Apple lancé l’année dernière.

Pour le décrire, il me suffirait de décrire l’iPhone X, soit un écran avec une encoche qui recouvre la quasi-totalité de la face avant, une coque faite de verre et des bords arrondis en métal. Sur la face arrière, en haut à droite, on aperçoit une double caméra verticale avec le flash entre les capteurs, et le logo de la marque au centre de la partie haute. Les seules différences notables seraient le nom de la marque en bas de la face avant, comme à l’habitude du constructeur, un capteur biométrique sur son logo que n’a pas l’iPhone X et les boutons de volume/allumage qui sont sur le flanc droit de l’appareil, laissant ainsi le côté gauche nu.

La série P30 de Motorola devrait se décliner en 3 modèles : le P30, le P30 Play et le P30 Note. Pour les caractéristiques du P30, on attend une dalle de 6,2 pouces au ratio 19:9, une mémoire vive de 4 Go pouvant aller jusqu’à 6 Go de RAM pour le P30 Note, un processeur à 8 cœurs, et une batterie de 3000mAh pour une capacité de stockage de 64 Go à 128 Go, qui pourra être augmentée avec une carte SD. Les objectifs arrière devraient avoir une définition de 16 Mpx pour le principal et de 5 Mpx pour l’autre, quant à la face avant, elle devrait accueillir un capteur de 12MP avec une ouverture focale f/1.8.

Ces modèles seront probablement annoncés le 15 août lors d’une conférence chinoise (on rappelle que Lenovo a racheté Motorola à Google), mais pour le moment nous n’avons pas plus d’informations. Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont différents de la gamme Moto Z ; pas de Moto Mods, pas de design ultra-fin, juste un iPhone X-like sous Android. Mais quand on voit le nombre de smartphones lui ressemblant déjà parmi les autres marques, il n’est pas étonnant de voir Motorola s’en inspirer de la même manière.



