Motorola Razr : des premières impressions pas très flatteuses…

Attendu par certains comme LE smartphone pliable nouvelle génération (après le très bon Samsung Galaxy Fold, testé par nos soins à cette adresse), le Motorola Razr est désormais disponible, et force est d’admettre que les premières impressions concernant ce smartphone à 1 500 dollars, ne sont pas très flatteuses…

En effet, si le fait de pouvoir s’offrir, en 2020, un Motorola Razr de nouvelle génération, avait quelque chose d’assez excitant, cette même excitation semble retomber aussitôt une fois le smartphone pris en main. Si tous les exemplaires ne sont pas atteints, il semblerait que le Motorola Razr émette notamment un vilain craquement lorsque ce dernier est plié/déplié… Démonstration en vidéo ci-dessous.

This is the sound of the hinge on the Razr folding. It doesn’t sound good. The hinge also feels flimsy and cheap for a $1500 phone. The rep at this store said she was afraid to use it. pic.twitter.com/dCXZNlCF0P

— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 2, 2020