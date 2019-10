Motorola Razr : le « flip phone » nouvelle génération présenté le 13 novembre ?

Le Motorola Razr officialisée dans un mois ?

Cela fait quelques mois maintenant que de nombreuses rumeurs se répandent sur le web concernant un smartphone pliable Razr chez Motorola. Il y a quelques mois, c’est la plateforme chinoise Weibo qui avait hébergé l’espace de quelques instants des images (supposées) de ce très attendu Razr nouvelle génération. Un smartphone qui pourrait être officialisé dès le 13 novembre prochain à en croire une récente invitation officielle…

En effet, le groupe Motorola a fait parvenir à la presse une invitation officielle pour un évènement qui se tiendra le 13 novembre. Ce dernier aura lieu à Los Angeles, et selon les dires du constructeur, il permettra d’assister à « la présentation très attendue d’une icone réinventée« . Toujours selon cette même invitation : »You’re going to flip« , en référence au « flip phone« , ce format de téléphone à clapet tant apprécié il y a quelques années.

Selon les rumeurs, le Motorola Razr nouvelle génération devrait donc se déplier de manière verticale, au contraire d’un Galaxy Fold, qui se transforme en tablette. De cette manière, le smartphone Motorola pourrait donc être utilisé de deux manières, avec la possibilité d’opter pour un mode très compact, permettant au passage de ranger le smartphone dans une (petite) poche, et un mode « Large », en dépliant le smartphone. Une fois déplié, le Motorola Razr afficherait alors un large écran (allongé) de 6,2″ de diagonale.

Sous le capot, on pourrait y retrouver un Snapdragon 710, couplé à 4 ou 6 Go de RAM, sans oublier 64 ou 128 Go de stockage. Il se murmure que le smartphone pourrait être affiché à un tarif avoisinant les 1500 dollars. Avec son format vertical, le Motorola Razr pourrait donc proposer une alternative intéressante aux Galaxy Fold et Huawei Mate X. Reste désormais à patienter sagement jusqu’au 13 novembre prochain, pour tout savoir de ce Razr nouvelle génération.

En attendant, vous pouvez toujours retrouver notre test complet du Motorola One Vision, un smartphone sous Android One à moins de 300 euros, et doté d’une technologie photo Quad Pixel.