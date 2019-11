Motorola va réinventer un mythique smartphone, avec un écran pliable

Il est attendu pour le 13 novembre prochain, à l’occasion d’un événement presse qui se déroulera à Los Angeles. Lui ? C’est le nouveau Motorola Razr, un smartphone qui vous dit peut-être déjà quelque chose.

Il faut dire que son nom n’est autre que celui utilisé par Motorola il y a plus de dix ans, alors que la firme américaine de Chicago commercialisait à cet époque un téléphone à clapet. Les temps sont passés, et maintenant que la technologie d’écran pliable débarque sur le marché, Motorola a souhaité remettre au goût du jour son mythique téléphone.

Un smartphone pliable au look de téléphone à clapet

Vraisemblablement, il ne s’agira pas que d’un simple « téléphone ». Le nouveau Razr appartiendra bel et bien à la catégorie des smartphones, alors qu’il devrait embarquer une puce Qualcomm Snapdragon 710, de 4 à 6 Go de RAM ainsi que 128 ou 264 Go de stockage.

Aujourd’hui, de nouvelles photos sont apparues sur la toile. Elles nous proviennent de Evan Blass, l’une des références en matière de fuite sur le web au sujet des nouveautés tech. A la différence des précédentes illustrations que l’on pouvait avoir précédemment, ici, il s’agirait bien d’images officielles. L’aperçu du design serait donc définitif.

Au programme, le nouveau smartphone à clapet proposera effectivement un seul et même écran sur ses deux parties, et une charnière, proche à ce que devrait proposer Samsung avec son Galaxy Fold 2, vient permettre de plier le terminal.

Quelques limites d’utilisation à première vue

Les rendus d’Evan Blass ont de quoi laisser assez sceptiques. Le smartphone sera encore plus large que les Galaxy Fold et Mate X, alors que la partie inférieure du smartphone ne devrait d’ailleurs pas être très pratique.

On regrette que le terminal ne soit pas réellement dans son temps, et reprenne ces éléments des années 2000. Mais il faut dire que le smartphone semble déjà faire face à des obstacles, tout comme pour le logement de sa batterie. Du fait de sa taille plutôt faible une fois plié, le smartphone ne devrait pas proposer de recharge très conséquente. Selon les rumeurs actuelles, le nouveau Motorola Razr embarquera un petit module de 2 730 mAh. Pas sûr que cela soit suffisant, pour justifier un prix qui risque de s’échelonner aux alentours de 1 500 euros.

Qu’en pensez-vous ? On attend votre avis en commentaire.