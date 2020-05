Mourir peut attendre : le prochain James Bond encore repoussé ?

Le prochain épisode de la saga James Bond est-il en train de tourner à la mission impossible ? On pourrait se poser la question puisque selon le Daily Mail, la question d’un nouveau report de la date de sortie au cinéma de Mourir peut attendre commence à revenir de façon insistante auprès d’Universal. On fait le point sur les informations disponibles.

James Bond face à la pression du box-office

Pour rappel, le dernier opus avec Daniel Craig dans le rôle de 007 devait initialement sortir dans les salles obscures au mois d’avril dernier. Mais, la sortie a été repoussée au mois de novembre, en raison de l’épidémie de coronavirus. On ignore encore, même si on peut espérer une amélioration, quelle sera la situation sanitaire mondiale à cette époque là de l’année.

Mais ce qui inquiète le plus les studios n’est pas seulement la question du coronavirus au mois de novembre prochain. Si la situation s’améliore il y aura aussi la bousculade des blockbusters en fin d’année. La question se pose donc de chercher un autre créneau en 2021. Le prochain opus de la saga Fast and Furious a déjà opté pour ce changement de date extrême en repoussant sa sortie à mars 2021. Reste désormais à trouver la bonne date et ce n’est pas non plus une sinécure, notamment alors que certains studios continuent encore à repositionner leurs dates de sorties.

Une chose semble en tout cas acquise. Le prochain opus de la saga James Bond ne sortira pas sur une plateforme de streaming ou en VOD à la façon d’un banal Bloodshot.

Si il faut attendre jusqu’à l’année prochaine, alors allons-y. Il y a des centaines de millions de dollars impliqués dans le projet

confie ainsi une source au quotidien britannique. La réponse sans doute dans les prochaines semaines.