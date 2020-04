Sony force la main à Marvel et bouleverse le planning

Sony et Marvel entretiennent des relations très particulières ces dernières années. Les deux entreprises que l’on aurait facilement pu considérer comme rivales, ont travaillé ensemble, notamment autour de Spider-Man. Une alliance cahin-caha, qui a notamment été sauvée grâce à Tom Holland lui-même. S’il reste encore un film dans le MCU à l’homme-araignée, son avenir s’écrit plutôt du côté de Sony, qui développe peu à peu son « spiderverse ». Mais, en attendant, c’est Sony qui semble conserver la main sur les décisions finales.

Sony joue la carte du calendrier

L’épidémie de coronavirus a changé pas mal de choses dans le calendrier des studios. Mais, alors que Marvel avait déjà fait des annonces il y a quelques jours, le studio de Kevin Feige a été obligé de récidiver. La raison ? L’annonce par Sony que le film Spider-Man : Far From Home, initialement prévu en juillet 2021, sortirait finalement en novembre 2021. La sortie est donc repoussée de quatre mois.

Le problème ? Puisque les films de Spider-Man sont connectés avec l’univers Marvel, le MCU a aussi été touché directement par cette annonce. Disney s’est retrouvé contraint de décaler aussi deux films, afin de ne pas avoir deux films du MCU dans les salles obscures en meêm temps.

Doctor Strange in the Multivers of Madness, prévu en novembre 2021, sort désormais le 25 mars 2022. Le euxième changement de date en quelques semaines.

Thor : Love and Thunder est lui déplacé du 18 au 11 février. L’objectif semble être de laisser assez de temps à Doctor Strange dans les salles obscures.

A noter que Sony a aussi annoncé le déplacement du film Venom : Let There Be Carnage, normalement prévu pour l’octobre 2020 qui arrivera finalement en juin 2021.

Difficile de ne pas voir dans le nouveau calendrier Sony qui force la main de Marvel. Changer pour la deuxième fois en quelques semaines la date de sortie de Thor ne ressemble pas vraiment à un choix calculé .