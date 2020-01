A son tour, Apple met fin au support d’Adobe Flash dans Safari

Le navigateur Safari va abandonner le support d’Adobe Flash

En 2017, Adobe annonçait la mort de son célèbre format Flash pour 2020. Ces dernières années, de nombreux géants du web ont tenu à prendre les devants, et écarter ce format qui était autrefois une véritable star incontournable de « l’Internet« . Aujourd’hui, Adobe Flash est déjà mis à l’écart par de nombreux navigateurs, dont le plus populaire de tous, Google Chrome. Cela sera bientôt le cas également chez Apple…

En effet, la toute dernière version de Safari Technical Preview 99 a été mise en ligne par Apple, et comme toujours, cette version permet de découvrir quelques-unes des nouveautés qui seront implémentées dans la prochaine version « grand public » du navigateur. Une nouvelle version qui, comme on pouvait s’y attendre, tire un trait définitif sur le format Flash.

Plus qu’un (vilain) souvenir

Si l’iPhone n’a jamais caché sa réticence avec Adobe Flash, du côté de Safari, il est possible d’installer et lancer des animations et autres contenus au format Flash, mais (comme sur d’autres navigateurs) cela nécessite une action de la part de l’internaute, qui doit « autoriser » le navigateur à utiliser Flash. Prochainement, tout cela ne sera plus qu’un (vilain) souvenir.

Safari Technical Preview 99 supprime en effet toute forme de support du format Flash, ce qui signifie qu’il ne sera bientôt plus possible de lancer le moindre contenu Flash via Safari… tout comme c’est le cas déjà sur iPhone depuis 2007. Rappelons que depuis 2016, avec MacOS Sierra, le navigateur Safari bloque par défaut l’activation du plug-in Flash. Reste à savoir maintenant quand cette nouvelle version de Safari sera disponible pour le grand public.

En ce qui concerne Adobe Flash Player, rappelons que le plugin a été en 1996 et après avoir été très populaire, ce dernier a affiché d’importantes failles de sécurité, en plus de se montrer particulièrement gourmand en ressources… Il a, depuis quelques années déjà, été remplacé par le format HTML5.