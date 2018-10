Mozilla Firefox se dote de nouvelles fonctionnalités contre les cookies

Mozilla vient de sortir la dernière version (la version 63) de son navigateur Firefox. Et parmi les nouveautés apportées par cette version, il y a une nouvelle fonctionnalité contre les cookies. « Les utilisateurs auront la possibilité de bloquer les cookies et l’accès au stockage à partir de trackers tiers. Ceci est conçu pour bloquer efficacement la forme la plus courante de suivi intersite », écrit Mozilla dans un billet de blog expliquant le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité.

Pour y accéder sur Firefox 63, il suffit d’aller dans les options du navigateur, puis dans les paramètres relatifs à la vie privée. L’utilisateur a alors le choix entre deux options : bloquer les traceurs ou bien boquer tous les cookies tiers (ce qui peut causer des dysfonctionnements sur les sites).

En cas de problème, Firefox permet d’annuler le blocage sur un site web en particulier, comme avec les bloqueurs de publicités.

Mozilla en guerre contre les cookies et les traceurs

Fin août, Mozilla annonçait une série de mesures contre les cookies et les traceurs.

Et outre les préoccupations en matière de vie privée, la fondation accuse également les cookies et les traceurs de ralentir le web. Ainsi, avec Firefox 63, elle devait commencer à bloquer les traceurs qui qui ralentissent les pages, par défaut.

Néanmoins, les plans de la fondation ont changé. Actuellement, d’après les informations de Venturebeat, Mozilla est toujours en train de peaufiner cette fonctionnalité.