Mozilla présente son propre VPN

Comme le dit Mozilla sur son blog, son programme Test Pilot a eu plusieurs vies. Après avoir mis fin à ce programme déjà deux fois, Mozilla renouvelle aujourd’hui l’expérience en ressortant son programme Test Pilot. Mozilla s’adresse directement à ses utilisateurs, et présente de nouveaux produits complètement axés sur la confidentialité et la sécurité.

Ce programme permet de tester ces services en dehors du navigateur Firefox, juste avant la véritable présentation au grand public. Dans le but de relancer, pour de bon on l’espère, le programme Test Pilot, Mozilla a déjà prévu de nombreux produits à tester comme la version bêta de Firefox Private Network. Cette fois, l’entreprise a réellement écouté les demandes des utilisateurs, afin de mettre en place des services qui répondent à de vrais besoins.

Pour le moment, Mozilla explique que ce programme n’est disponible qu’aux États-Unis, mais peut être pas pour très longtemps : « Si pour l’instant, le test de Firefox Private Network n’est disponible qu’aux États-Unis, nous prévoyons de prochainement étendre les tests couverts par Test Pilot en Europe. »

Mozilla a l’écoute de ses utilisateurs

Si Mozilla a choisi de présenter son propre VPN, c’est parce que la majorité de ses utilisateurs l’ont réclamé comme en témoigne l’annonce officielle : « L’actualité de ces derniers mois confirme la demande croissante d’outils de protection de la vie privée. Firefox Private Network est une extension qui permet d’accéder à Internet de manière sécurisée et cryptée pour protéger votre connexion et vos informations personnelles, quelque soit le lieu et le moment où vous utilisez votre navigateur Firefox ».

Le nombre d’utilisateurs de VPN augmente considérablement, en partie à cause de la hausse de la menace en ligne. En effet, il existe de nombreuses façons pour exposer publiquement vos données personnelles, que ce soit dû à des tentatives d’hameçonnage par email, ou encore dû à des fuites de données, la menace est partout.

Sur son blog, Mozilla explique : « C’est le cas notamment du WiFi gratuit, aujourd’hui régulièrement proposé dans les lieux publics, que ce soit à l’hôtel, l’aéroport ou dans un café. Il peut y avoir des dizaines de personnes qui utilisent, simultanément, le même réseau pour naviguer sur le web. Utiliser des réseaux publics non sécurisés rend donc vos données personnelles vulnérables et certains pourraient en profiter pour y avoir accès. » L’utilisation d’un VPN comme Firefox Private Network permet donc d’éviter ces vulnérabilités.