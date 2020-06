Mozilla VPN sera disponible au cours de cet été

Mozilla vient d’officialiser le lancement de son VPN dans les semaines à venir. Dès cet été nous devrions donc pouvoir profiter de ce service tant attendu. Pendant longtemps ce projet a été appelé Firefox Private Network, mais désormais le nom a évolué en Mozilla VPN. En attendant son arrivée dans quelques semaines, vous pouvez toujours profiter des meilleurs VPN compatibles avec Mozilla Firefox.

Mozilla VPN sera un VPN complet qui aura également la capacité de s’adapter à d’autres navigateurs, comme Chrome qui permet aussi d’installer des extensions VPN. Pour le moment, le VPN n’existe sur Windows 10, Chromebooks, Android et iOS. Toutefois, les bêta-testeurs ont été unanimes pour demander une version macOS et Linux. Mozilla a répondu que ces versions devraient également être de la partie.

Un déploiement progressif

Malheureusement, en France nous allons encore devoir attendre quelques mois avant de profiter de Mozilla VPN. En effet, lorsque le service sortira de la bêta dans quelques semaines, seuls les utilisateurs américains pourront en profiter. Côté tarif, ce VPN devrait être assez compétitif puisque 5 appareils le prix est de 4,99 dollars par mois. S’il arrivera donc en premier aux États-Unis, ce VPN est largement attendu dans le monde entier, Mozilla a déclaré que des personnes provenant de 200 pays sont présentes dans la liste d’attente.

Depuis le lancement du service en bêta l’année dernière, Mozilla a dû faire face à une foule de questions sur le fonctionnement du service. Pour y répondre correctement, l’entreprise a mis en place une FAQ complète et détaillée ainsi que de nombreuses pages d’assistance. De ce fait, les utilisateurs peuvent obtenir de véritables réponses très simplement. Mozilla VPN devrait arriver comme un concurrent de taille dans ce secteur qui en compte déjà un grand nombre. Que ce soit NordVPN, ExpressVPN et bien d’autres, tous sont aux aguets et surveillent l’arrivée du petit dernier.