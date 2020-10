NASA : Mission sauvetage pour la sonde Osiris-Rex

Alors que nous vous annoncions il y a quelques jours la réussite de la mission Osiris-Rex de la NASA, voilà que la joie à laisser place à l’inquiétude depuis la réception des premières photos de la sonde.

Petit rappel, la mission avait pour objectif de récolter quelques précieux grammes de matière à la surface de l’astéroïde Bennu, afin de pouvoir ramener la précieuse poussière céleste sur Terre et pouvoir l’analyser dans les meilleures conditions.

Malheureusement pour l’agence américaine il semble que la pêche spatiale a été plus bonne que prévu, beaucoup trop même. Le petit compartiment situé au bout du bras articulé de la sonde est plus que remplie et n’arrive pas à se refermer, la faute à des pierres de trop grandes tailles.

Entrouverte la porte du petit compartiment laisse filer des grammes de cette mission à 800 millions de dollars. De quoi affoler plusieurs départements de recherche à la NASA. Mais la situation n’est pas totalement perdue pour autant. Hier alors que la NASA annonçait avoir trouvé de l’eau sur la Lune, une autre conférence de presse, bien plus discrète, faisait le point sur la mission Osiris-Rex.

Une mission périlleuse

Ainsi Dante Lauretta, de l’université de l’Arizona, et chef du projet, a annoncé une mission de sauvetage. Pour ne pas perdre sa précieuse cargaison, la NASA entame aujourd’hui cette aventure périlleuse. Pour vulgariser, la sonde va tout doucement rabattre son bras vers l’intérieur, en faisant attention à ne pas perdre plus de matière que ce n’est déjà le cas. Enfin le petit compartiment devrait être stocké au centre de la sonde dans une capsule.

La mission devrait prendre plusieurs jours, car la sonde est située à des millions de kilomètres de la Terre. Tellement éloigné de nous que la moindre information met 18 minutes à arriver. Le moindre aller-retour d’information met donc plus de 35 minutes à se faire. Et la NASA ne veut pas se précipiter. L’agence américaine a d’ores et déjà annoncé que les chercheurs allaient attendre les photos à chaque mouvement du bras articulé de la sonde. Il ne faut surtout pas que le compartiment entier s’ouvre, ce qui mettrait en péril plus de 4 ans de mission.

Osiris-Rex reste à ce jour une des missions les plus avancées de la NASA, la récolte de matière extraterrestre serait une première depuis les missions Apollo terminait dans les années 70 pour l’agence spatiale de l’Oncle Sam.