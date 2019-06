La NASA va ouvrir la Station Spatiale Internationale aux touristes

Si plusieurs entreprises privées ont fait part de leur volonté d’organiser des vols touristiques pour les particuliers, la NASA ne s’était pas encore positionnée clairement sur la question. C’est chose faite, puisque celle-ci a révélé qu’elle allait ouvrir l’ISS à ces derniers.

La NASA s’ouvre aux clients privés

En conséquence, la NASA accepte donc que des touristes spatiaux se rendent sur l’ISS, en échange d’un budget plutôt conséquent… Pour se rendre sur la Station, il faudra débourser environ 58 000 dollars pour le billet. Une fois sur la place, il faudra aussi ajouter la bagatelle de 11 250 dollars par jour pour avoir accès aux toilettes et aux ressources vitales. Si vous souhaitez un plus grand confort, vous pouvez aussi dépenser 22 500 dollars, un montant qui donne accès à un kit médical, au matériel d’exercice, à des provisions supplémentaires et à l’air. Le projet devrait débuter en 2020.

Néanmoins, cette annonce de la NASA ne signifie pas que les particuliers pourront se rendre sur l’ISS comme ils le souhaitent, à la façon dont l’on réserve un billet de train. L’agence spatiale a effectivement indiqué que le lieu accueillerait deux séjours courts par an, mais le nombre de jours maximum n’a pas été précisé.

Pour se rendre sur l’ISS, les clients emprunteront les appareils commerciaux sur lesquels SpaceX et Boeing se penchent actuellement. De la même façon, ce n’est pas la NASA qui prendra en charge la vérification de la santé des astronautes et de leur entraînement.

Pour rappel, quelques voyages similaires vers l’ISS ont déjà eu lieu entre les années 2001 et 2009. À l’époque, les sept personnes en provenance de la Russie avaient déboursé entre 20 et 30 millions de dollars.

Outre le fait d’ouvrir l’ISS à un public privé, la NASA a récemment dévoilé quelques détails supplémentaires concernant sa prochaine mission sur La Lune. Baptisée Artemis, celle-ci devrait avoir lieu en 2024 et pourrait envoyer une femme sur le satellite pour la première fois depuis l’exploration de ce dernier.