La Nasa publie vidéo 4K de la Lune à couper le souffle

La Nasa a publié une vidéo de visite virtuelle de la Lune en 4K. Les images, provenant du vaisseau Lunar Reconnaissance Orbiter, sont tout simplement époustouflantes. La vidéo fait le tour de notre satellite comme jamais auparavant.

Ernie Wright, du Space Visualization Studio de la NASA, explique dans un billet de blog : « L’excursion [du vaisseau Lunar Reconnaissance Orbiter] a permis de visiter un certain nombre de sites intéressants choisis pour illustrer la variété du terrain lunaire. Certains sont du côté visible et familiers aux observateurs professionnels et amateurs, mais d’autres [de la face caché de la Lune] ne peuvent être vus clairement que depuis l’espace. » Wright explique également que les immages collectées par le vaisseau spatial au cours de ces six dernières années ont permis de créer une représentation de la Lune bien plus détaillée qu’auparavant, la dernière datant de 2011.

La vidéo montre de nombreuses caractéristiques du relief et de l’histoire de la Lune, avec des explications physiques légendées qui fascineront les passionnés d’astronomie. Par exemple, le survol du cractère Aitke situé au pôle Sud affiche les données de distance et d’altitude. L’occasion de se rendre compte des dimensions impressionnantes de ce qui est le plus grand et profond cratère de notre satellite (12 km d’altitude pour 2 500 km de diamètre).

Cette étude poussée de la Lune illustre un regain d’intérêt certain des agences spatialles internationales pour l’exploration de la Lune. De nombreuses missions de colonisation sont à l’étude, alors que SpaceX prévoit de se servir de la Lune comme base intermédiaire avant de se rendre sur Mars, mais aussi d’envoyer des touristes pour un tour de la Lune d’une semaine…

