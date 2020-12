Nashville : le coupable serait un anti-5G et aurait visé les locaux d’AT&T

2020 aura été chaotique jusqu’au bout (et ce n’est pas encore fini), même le jour de Noël n’a pas pu se passer dans le calme et la sérénité. À Nashville, capitale du Tennessee, une explosion a détruit le centre historique de la ville. Immédiatement, les médias du monde entier se sont emparés de l’information, tandis que le FBI continuait les recherches pour tenter d’identifier les causes de cette explosion, et ses raisons. Très vite les autorités américaines se sont accordées pour annoncer qu’il ne s’agissait, non pas d’un accident, mais bien d’une attaque criminelle.

AT&T au coeur de cette attaque ?

Ce week-end, John Cooper, le maire de Nashville en a dit davantage sur l’avancée de l’enquête. Il semblerait que la cible de cette attaque soit les bâtiments de la société AT&T. Le procureur fédéral Don Cochran, a finalement déclaré : « Nous sommes arrivés à la conclusion que l’individu nommé Anthony Warner est l’auteur de l’explosion. Il était présent quand la bombe a été déclenchée et il a péri dans la déflagration ». Anthony Warner serait atteint de paranoïa à propos des réseaux 5G, qui selon lui serviraient à espionner les États-Unis. En menant une telle attaque, M. Warner ne semble avoir voulu faire un maximum de victimes, il aurait simplement cherché à enrayer le bon déroulement des plans d’AT&T. On peut dire que c’est réussi puisque plusieurs États du sud ont été concernés par l’arrêt des services proposés par le FAI et opérateur téléphonique, dont le Mississippi, le Kentucky, l’Alabama, ou encore la Géorgie.

Le FBI ne peut pas en dire plus sur cette enquête qui suit son cours, toutefois nous savons que les agents ont organisé une perquisition au domicile de Warner samedi matin. Ils auraient trouvé quelques pistes intéressantes dont un véhicule identique a celui qui a été utilisé pour l’attentat garé dans l’allée d’Anthony Quinn Warner. Pour rappel, il s’agissait d’un attentat suicide au cours duquel M. Warner a perdu la vie.