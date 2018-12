Ne ratez pas la comète et la pluie d’étoiles filantes ce week-end

Cela fait déjà plusieurs jours que vous pouvez observer la comète 46P/Wirtanen, connue pour être la plus brillante dans notre ciel. Lucie Maquet, astronome à l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (Observatoire de Paris) explique : « Ce corps céleste revient tous les 5 ans et demi et son éclat s’accentue à chaque fois qu’il réapparaît « .

Levez la tête vers le ciel ce week-end, au programme comète 46P/Wirtanen et étoiles filantes des Géminides

Un événement qui méritait déjà une petite attention, mais qui prend plus d’ampleur en cette fin de semaine, car non seulement ce dimanche 16 décembre, 46P/Wirtanen sera au plus près de la Terre et sera donc observable à l’œil nu après le coucher du soleil, mais aussi parce que on pourra observer l’intense pluie de météorites des Géminides.

Lucie Maquet nous précise que 46P/Wirtanen « est une petite comète, le noyau de Wirtanen fait environ 750 mètres« , qui voyage à la vitesse de 38 kilomètres par seconde, à environ 12 millions de kilomètres de la Terre. Elle explique » Si les conditions météorologiques sont bonnes, elle sera visible à proximité des Pléiades, dans la constellation du Taureau « .

Un phénomène qui vaut vraiment le détour et que vous aurez la chance d’observer à l’œil nu ce week-end. Pour rappel, les comètes sont composées d’une tête munie d’une chevelure, appelée coma. » En se rapprochant du Soleil, elles forment une queue car une partie de la glace de leur noyau se transforme en gaz « : souligne Lucie Maquet, qui précise toutefois qu’il y a en réalité deux queues : » La première est due à des poussières qui diffusent la lumière solaire, alors que la seconde est due à des gaz ionisés dont la fluorescence est excitée par le rayonnement solaire « .

Lorsque l’on parle de pluie de météorites des Géminides, ce n’est pas une métaphore, il pleut littéralement 50 météores par heure, en moyenne. Un chiffre qui monte même à 160 par heure au zénith ! Ces étoiles filantes seront observables très clairement jusqu’au 15 décembre, depuis la constellation des Gémeaux. C’est surtout entre 1 et 2 heures du matin, que l’on a le plus de chance de voir le phénomène, lorsque l’étoile géante blanche Castor est le plus haut dans le ciel dans la constellation des Gémeaux.

Deux problèmes pourront réduire l’importance des deux phénomènes astronomiques, à savoir les mauvaises conditions météorologiques et la luminosité de la Lune qui va être de plus en plus forte dans les jours à venir.