Need For Speed Heat s’officialise avant l’annonce d’Electronic Arts

C’est officiel, Need For Speed sera de retour en 2019 pour ses 25 ans. De premières rumeurs semblaient dévoiler le nom du jeu et quelques détails il y’a deux semaines à la fin du mois de juillet. Plus tôt dans la journée, d’autres leaks venaient confirmer le titre de Need For Speed Heat tandis que d’autres rumeurs laissaient entendre que le jeu se déroulerait dans les années 1980 à cause de son logo rétro. Il y’a quelques minutes, Electronic Arts a dévoilé officiellement le premier trailer pour dévoiler un opus ambitieux qui pourrait bien signer le retour en force de Need For Speed.

Pilotez la nuit. Risquez tout la nuit.

Très peu d’informations au sujet de Need For Speed Heat qui arrivera le 8 novembre 2019 sur PS4, Xbox One et PC. Dans cinq jours, Electronic Arts dévoilera les premières informations officielles via un second trailer pour la Gamescom.

Need For Speed Heat est un jeu de courses urbaines où les limites de la légalité s’estompent dès que le soleil se couche. Le jour, Palm City vibre au rythme du Speedhunter Showdown, une compétition officielle qui permet de gagner de quoi personnaliser et améliorer ses voitures. La nuit, l’intensité monte d’un cran lors de courses urbaines illégales où vous pourrez vous bâtir une réputation pour accéder à des courses plus prestigieuses et à de meilleures pièces détachées. Mais restez en éveil : les flics sont là, et pas toujours avec de bonnes intentions.

Monde ouvert, cycle jour/nuit, courses légales, police, courses illégales, nombreuses personnalisation, il semblerait qu’Electronic Arts et Ghost Studio aient mis tout ce qui a fait le succès de la série Need For Speed dans son ensemble dans un seul et même jeu.

On espère que la formule prendra, que la réalisation sera aux petits oignons pour assister au grand retour de Need For Speed.

Une édition Deluxe est d’ores et déjà en précommande sur PS4, One et PC et propose quelques bonus de précommandes comme :

Bonus de précommande Édition Deluxe

Première voiture K.S. Edition

Trois voitures K.S. Edition supplémentaires à débloquer au fur et à mesure de votre progression

Quatre tenues de personnage exclusives

Bonus REP

Bonus Cash