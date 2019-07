Need For Speed Heat leak sur le Net. Le grand retour de la saga pour ses 25 ans ?

Alors que le dernier opus de Need For Speed remonte à 2017 avec PayBack. Depuis Need For Speed Rivals en 2013, Electronic Arts a fait le choix de ne plus annualiser sa licence en sortant un épisode tous les deux ans. Cela a commencé par un reboot de sa série en 2015 avec Need For Speed. Puis une suite en 2017 avec Payback. En toute logique, aucun opus en 2018, mais un épisode d’ores et déjà prévu pour fin 2019 afin de fêter les 25 ans de la série. Si l’on pensait voir un aperçu de ce nouveau jeu à l’EA Play en juin dernier, EA a fait le choix d’attendre. Un choix qui va peut-être gâcher la surprise puisqu’un certain Need For Speed Heat vient de leaker sur la toile.

Need For Speed Heat : Grand retour pour les 25 ans ?

C’est donc sur le site du revendeur australien Gameware que deux fiches d’un certain « Need For Speed Heat » ont été mise en ligne pour PlayStation 4 et Xbox One. Si pour le moment aucune date de sortie n’est donnée, il semblerait que le nom « Heat » soit officiel. Cependant, l’image promotionnelle utilisée pour la jaquette du jeu est un artwork pour Need For Speed No Limits donc rien d’officiel.

D’après de nombreuses rumeurs de la part d’insiders, Electronic Arts devrait dévoiler ce nouveau Need For Speed Heat le mois prochain lors de la Gamescom et ce dernier serait bien prévu pour sortir en 2019. Comme la plupart des jeux Need For Speed, nous pouvons déjà miser sur une sortie fin octobre ou au cours du mois de novembre.

Reste désormais à voir si Electronic Arts décidera d’orienter son jeu encore et encore vers un côté action à la Fast and Furious, où si l’éditeur décidera de revenir aux sources avec un jeu orienté courses de rues et poursuites. Toujours d’après les mêmes sources, ce nouvel épisode devrait miser énormément sur la personnalisation des véhicules. Ainsi, un retour aux sources n’est pas à exclure.

EA : Déjà une année record

L’année fiscale 2019/2020 s’annonce d’ores et déjà belle pour EA avec les sorties de FIFA 20 (dont vous pouvez lire notre aperçu juste ici), ainsi que du très attendu Star Wars Jedi Fallen Order (avec notre aperçu également à lire ici) et du coup, le Need For Speed 2019, l’éditeur américain risque bien de battre tous les records ! En effet, dans son dernier rapport financier publié il y’a quelques heures nous apprenons qu’EA a explosé son bénéfice net par rapport à l’an dernier, passant ainsi de 262 millions d’euros entre avril et juin 2018, à 1,2 milliard d’euros entre avril et juin 2019.