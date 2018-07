Nerf lance son pistolet en réalité augmentée

Si l’on devait résumer le laser game on pourrait le voir comme un jeu amusant (pour petits et grands) composé de sons, de lumières et d’un pistolet en plastique. Désormais avec le Nerf Laser Ops Pro, plus besoin de gilet ni d’aucun autre accessoire, il vous suffit de votre smartphone.

Hasbro, propriétaire de Nerf propose maintenant des « pistolets qui ne tirent pas ». Le joueur ne perd plus son temps à ramasser toutes ces fléchettes en mousse… et se préserve le dos.

Le nouveau jouet de Nerf est si simple d’utilisation qu’il vous permet d’y jouer à peine quelques minutes après l’avoir sorti de sa boîte. Il suffit de le charger avec des piles, d’appuyer sur les boutons pour lancer une partie. Chaque arme possède à la fois un émetteur et un récepteur, et des voyants lumineux clairs indiquant l’état de santé et l’état des munitions. Le but est de tirer sur la grosse ampoule rouge sur le dessus de l’arme de l’adversaire et de ne pas être touché en retour.

Un concentré de technologies, et terminé les fléchettes à ramasser

Ce simple jouet est en fait un concentré de technologies. Il est possible de démarrer une partie sans aucun élément extérieur mais le plus ludique est d’y jouer avec son smartphone. Chaque pistolet infrarouge a, dans sa boite, un support de brassard en caoutchouc pour téléphone. Insérez-le, attachez-le et chargez l’application Laser Ops Pro. Ce mode permet de sélectionner le jeu de son choix en solo ou en équipe, de synchroniser et de jumeler les pistolets avec les téléphones et de marquer des cibles. Il existe aussi un système d’amélioration des statistiques et des armes selon votre fréquence de jeu. Il est donc possible d’obtenir un avantage sur vos amis.

Les supports de téléphone peuvent également être attachés à un accessoire qui se fixe sur le devant de n’importe quel pistolet pour une expérience réalité augmentée à un seul joueur. Il est possible d’utiliser l’appareil photo et l’écran du téléphone pour viser des ennemis virtuels.

Au niveau des prix, le pack de deux armes est proposé à un tarif de 45 dollars. Le fusil qui intègre un écran LCD est lui proposé à 50 dollars, là ou le pistolet seul est vendu 30 dollars. Pas excessif.

