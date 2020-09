Nest Audio : un nouveau design, un meilleur son et un prix de 99,99 €

Ce 30 septembre, Google a finalement dévoilé le Pixel 5 lors d’un événement en ligne. Mais en plus de son smartphone haut de gamme, la firme de Mountain View a également présenté un nouveau Chromecast ainsi qu’une nouvelle enceinte appelée Nest Audio.

Le Nest Audio est considéré comme le successeur du Google Home, la première enceinte que Google a lancée, en 2016. Néanmoins, si les deux produits appartiennent à la même gamme, ceux-ci n’ont rien à voir. Tout d’abord, Google a imaginé un tout nouveau design, abandonnant la forme cylindrique du Google Home au profit d’une forme aplatie. Cependant, à l’instar des autres enceintes de Google, le Nest Audio est également recouvert de tissu.

Le Nest Audio propose aussi une qualité audio nettement supérieure. « Nest Audio est 75% plus fort et a des basses 50% plus fortes que le Google Home d’origine. Les mesures des deux appareils ont été prises dans une chambre anéchoïque au volume maximum, dans l’axe. Avec un tweeter de 19 mm pour une couverture constante des hautes fréquences et des voix claires et un woofer médian de 75 mm qui apporte vraiment les basses, ce haut-parleur intelligent est le rêve d’un mélomane », explique Mark Spates, product manager chez Google Nest.

L’équipe de Nest aurait passé 500 heures à faire les réglages de cette nouvelle enceinte, afin de s’assurer d’une bonne balance entre les graves, les médiums et les aigus. Et Google a également fait son maximum pour que les sons subissent peu de modifications lors des traitements.

D’autre part, l’appareil adapte automatiquement ses réglages en fonction du type de contenu ou du genre qui est écouté. Une autre fonctionnalité, appelée « Abient IQ », détecte également les volumes en fonction des bruits de l’environnement de l’utilisateur afin que celui-ci puisse entendre correctement le son de l’enceinte.

Le successeur du Google Home sera disponible en octobre

Et sur le Nest Audio, Google Assistant devrait également être plus rapide. En effet, Google y a inclus une puce dédiée à l’apprentissage automatique qui permet de faire certains traitements sur l’appareil, mais pas sur les serveurs de la firme. D’autre part, aux États-Unis, cette puce mémorise les requêtes les plus courantes concernant la musique afin de faire un traitement local et réagir deux fois plus vite.

Pour la partie domotique, le Nest Audio peut servir de hub pour les autres appareils connectés de la maison. Et si vous avez deux Nest Audio chez vous, vous pourrez coupler ces deux appareils afin d’avoir un système stéréo. De plus, avec une fonctionnalité appelée « stream transfer », vous pouvez déplacer la lecture d’un endroit à un autre avec une simple requête vocale avec Assistant.

Par exemple, si vous vous déplacez de votre salon à la cuisine, vous pouvez demander à Assistant de continuer l’écoute d’un album ou d’un podcast des enceintes du salon à celles de la cuisine.

Et alors que le Google Home coûtait 149 euros lorsqu’il est arrivé sur le marché, le Nest Audio ne coûte que 99 euros. La nouvelle enceinte de Google est disponible en cinq couleurs à partir du mois d’octobre.