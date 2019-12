Netflix : 5 films et séries à découvrir dès ce week-end

Que ce soit le début du mois ou non, Netflix accueille de nouveaux films et de nouvelles séries tandis qu’il fait en même temps ses adieux à d’autres, principalement pour des raisons de droits ou de manque de succès. Le service de streaming voit donc débarquer plusieurs contenus sur sa plateforme. Comme chaque vendredi, nous avons préparé une petite sélection de nouveautés (ou non) à découvrir dès ce soir. Vous retrouverez également l’habituel film du samedi soir.

Sélection garantie sans films de Noël.

Vous pouvez aussi consulter la liste Netflix complète des films et des séries qui débarquent en décembre.

Sur Netflix, quels films et séries voir ce week-end ?

Le nouveau film : Six Underground

Disponible sur Netflix depuis ce jour, ce nouveau film réalisé par Michael Bay (Armageddon, Transformers) débarque directement sur la plateforme de streaming. Dans ce long-métrage, un milliardaire énigmatique réunit six agents de haut vol ayant simulé leur propre mort. Au casting, Ryan Reynolds, Mélanie Laurent ou encore Ben Hardy.

La série Netflix sur le sport : Apache : la vie de Carlos Tevez

Sur Netflix depuis peu, ce biopic se penche sur la vie de Carlos Tevez, un footballeur argentin actuellement attaquant à Boca Juniors. Ce documentaire revient sur son enfance difficile, la perte de son père ainsi que l’origine de la cicatrice qu’il porte de l’oreille à la poitrine. Celui-ci se penche aussi sur la façon dont le football lui a permis de sortir de ce milieu et sur son passage à Manchester United et à Manchester City.

Ce biopic Netflix comptabilise une saison de 8 épisodes d’environ 40 minutes.



Le documentaire Netflix : Les deux papes

Également disponible sur Netflix depuis le début du mois, ce documentaire revient sur la façon dont le pape Benoît XVI et le futur pape François tissent des liens à une époque particulièrement cruciale pour l’église catholique. Entre tradition et modernité, les deux hommes tentent de s’entendre comme ils le peuvent. Au casting, les excellents Anthony Hopkins et Jonathan Pryce, qui jouent respectivement le pape et le cardinal (futur pape).

La série pour se mettre à jour : Dix pour cent

Les trois premières saisons de Dix pour cent sont disponibles sur Netflix depuis de longs mois déjà. Mais la quatrième et dernière saison ne devrait pas tarder à débarquer, car France 2 a annoncé il y a peu que le tournage de cette dernière était en cours. C’est le moment de découvrir —ou de redécouvrir cette série française mettant en scène des acteurs comme l’excellente Camille Cottin. La série raconte la vie au sein de l’agence artistique ASK, entreprise dans laquelle les agents doivent gérer sensibilité et obsessions de chaque acteur. Chaque épisode inclut des guests qui jouent leur propre rôle, à l’exemple de Cécile de France, Julie Gayet ou Juliette Binoche.

Les trois saisons se composent de six épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Le film du dimanche soir : Un + Une

Disponible depuis peu, ce film raconte comment un compositeur prénommé Antoine tombe amoureux d’Anna Hamon lors d’un voyage. Problème, elle est alors mariée avec l’ambassadeur de France. Avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein et Christophe Lambert.