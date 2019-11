Sur Netflix, voici les films et les séries qui débarquent en décembre 2019

C’est le début du mois et Netflix s’apprête à faire le plein de nouveaux contenus tandis que d’autres vont faire leurs adieux au service de streaming d’ici quelques jours à peine. Au programme, plusieurs séries dont la saison de 2 de You qui nous permettra de retrouver le libraire psychopathe Joe Goldberg.

Rappelons également que Netflix a annoncé que le tournage de la deuxième saison d’Umbrella Academy était terminé, sans pour autant donner de date de sortie. Par contre, la saison 2 de Sex Education débarquera sur la plateforme de streaming dès le 17 janvier prochain, il faudra donc attendre encore un peu avant de retrouver les aventures d’Otis et Maeve.

En attendant, voici la liste complète des nouveautés Netflix du mois de décembre. Vous pouvez également consulter la liste complète des contenus qui disparaîtront en décembre.

Les séries Netflix qui débarquent en décembre 2019

V-Wars — Saison 1 : 5 décembre

La première saison de cette nouvelle série débarquera sur Netflix dès le début du mois prochain. Au programme, le récit de la vie du docteur Swann, dont la vie bascule après qu’il ait vu son meilleur ami se transformer en prédateur qui se nourrit de sang humain. Peu à peu, l’humanité se divise en deux parties.

Apache : la vie de Carlos Tevez — Saison 1 : 5 décembre

La série argentine de Netflix retrace la vie de Carlos Tevez, un jeune homme défavorisé devenu footballeur professionnel auprès de grands clubs comme la Juventus Turin ou Manchester United. la première saison compte huit épisodes.

Triad Princess — Saison 1 : 6 décembre

Alors qu’elle travaille en tant que garde du corps pour célébrité, la fille d’un homme puissant rencontre une star de télévision dont elle s’éprend. Cette nouvelle série Netflix débarque aussi durant la première semaine du mois.

La Fête à la maison, 20 ans après — Saison 5 : 6 décembre

The Witcher — Saison 1 : 20 décembre

La nouvelle série de Netflix raconte l’histoire d’un chasseur de monstres mutants qui doit aussi se battre contre la fourberie des êtres humains. 8 épisodes sont au programme et la série a déjà été renouvelée pour une saison 2.

Perdus dans l’espace — Saison 2 : 24 décembre

Le Bazar de la charité — Saison 1 : 26 décembre

Réalisée par Netflix, TF1 et RTBF, la série française revient sur un incendie dévastateur survenu à Paris au XIXe siècle. Plusieurs personnes voient alors leur destin bouleversé.

You — Saison 2 : 26 décembre

Le psychopathe Joe revient pour une deuxième saison qui s’annonce tout aussi folle que la première. Au programme, un stalker qui finir par aller beaucoup trop loin.

Alexa et Katie — Saison 3 : 30 décembre

Les films Netflix qui débarquent en décembre 2019

Millenium — La saga : 2 décembre

A Christmas Prince : 5 décembre

Les fêtes de fin d’année obligent, Netflix se met au pas en accueillant un nouveau film de Noël. Pas besoin de résumer, le long-métrage raconte la même histoire que tous les autres.

Mariage Story : 6 décembre

Le film qui débarquera sur Netflix sous peu raconte le divorce d’une comédienne et son mari metteur en scène. Au casting, l’excellente Scarlett Johansson.

6 Underground : 6 décembre

Un Noël chez Mamilia : 9 décembre

Sex and the City 2 : 15 décembre

Ray : 16 décembre

Les deux papes : 20 décembre

Le film produit par Netflix se penche sur la question d’une église à deux vitesses et d’un Vatican tiraillé entre tradition et modernité. Au casting, les acteurs Anthony Hopkins et Jonathan Pryce, qui incarnent respectivement le pape Benoît XVI et le cardinal Jorge Mario Bergoglio (le futur pape François).

Les documentaires Netflix qui débarquent en décembre 2019

Parole de tueur : 6 décembre

Don’t f**k with cats : la traque d’un tueur de chatons : 18 décembre