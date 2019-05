Netflix : les 5 films et séries à (re)découvrir ce week-end

Si Netflix a déjà annoncé ses nouveautés pour le mois de juin, certains contenus s’apprêtent également faire leur adieu à la plateforme de streaming. Voici une liste, non exhaustive, de 5 idées de films et de séries à découvrir dès ce vendredi sur le service américain.

Les 5 séries et films à voir sur Netflix

La série Netflix allemande : How to Sell Drugs Online

Disponible sur Netflix depuis ce 31 mai, la série allemande suit les aventures de Moritz, un jeune lycéen qui se fait quitter par sa copine. Il découvre alors que celle-ci s’est mise en couple avec Daniel, beau gosse et dealer. Pour reconquérir son ex, il décide alors de se mettre à vendre de la drogue lui aussi. Passionné d’informatique, il devient logiquement dealer en ligne.

La saison 1 de How to Sell Drugs Online compte huit épisodes d’une trentaine de minutes.

La mini-série inspirée de faits réels : Dans leur regard

Également disponible sur Netflix depuis ce jour, la mini-série originale retrace l’histoire vraie de cinq adolescents afro-américains accusés à tort de viol et d’agression violente. Le film suit alors les épreuves des « Cinq de Central Park » de leur arrestation en 1989 jusqu’à leur acquittement plus de 25 ans après en 2002. Au travers de l’affaire judiciaire, l’on peut alors assister aux interrogatoires et au long combat des accusés pour tenter de prouver leur innocence au travers du prisme de la question raciale.

La mini-série compte quatre épisodes allant de 60 à 90 minutes.

La série comique : It’s Bruno

Sur Netflix depuis mi-mai, la série comique met en lumière la vie de Malcolm, un new-yorkais particulièrement proche de son chien Bruno. Au cœur de Brooklyn, celui-ci passe ses journées à vérifier que ses voisins se comportent bien avec son animal de compagnie.

La saison 1 de It’s Bruno compte huit épisodes d’une vingtaine de minutes.

Le film politique : La conquête

Également inspiré de faits réels, le film disparaitra de Netflix dans une petite quinzaine de jours. L’occasion de (re)découvrir une partie du parcours politique de Nicolas Sarkozy, incarné par l’acteur Denis Podalydès. Le long métrage débute à la date du 6 mai 2007, date du second tour des élections présidentielles durant lesquels le futur président attend les résultats. Mais il est contrarié par l’absence de sa femme Cécilia Sarkozy, qu’il va tenter de joindre plusieurs fois tout en revenant sur ses cinq dernières années en politique.

Le documentaire : Minimalism

Le documentaire de Netflix quittera également la plateforme de streaming dans quelques jours. En attendant, il est possible de visionner celui-ci, dont la thématique concerne le minimalisme, à l’heure où la tendance est plutôt à la surconsommation. Celui-ci s’intéresse à la vie de Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus, deux amis qui ont décidé de se tourner vers le principe de simplicité volontaire.