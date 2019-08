Netflix a une autre activité méconnue qui rapporte des dizaines de millions de dollars

On l’oublie parfois, mais avant de devenir le géant du streaming qu’il est aujourd’hui, Netflix a commencé comme une entreprise de locations de DVD. Un service qui n’a toutefois jamais atteint nos contrées et que l’on pourrait penser éteint ou presque. Mais non. Loin de là et le service semble même particulièrement florissant. C’est ce que l’on vient de découvrir de façon surprenante sur Twitter.

En effet, sur son compte dédié baptisé « DVD Netflix », on apprend que l’entreprise vient tout simplement d’envoyer le DVD numéro 5 milliards. Un chiffre atteint en 21 ans. Pour la petite histoire, il s’agit de Rocketman.

5,000,000,000 shipments. F I V E B I L L I O N .

The most heartfelt thank you to our incredible members that have been with us for the past 21 years of DVD Netflix. Five billion discs delivered is a huge milestone and we owe it all to our amazing members and team members. pic.twitter.com/Eg1bjEMtcx

— DVD Netflix (@dvdnetflix) August 26, 2019