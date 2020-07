Old Guard sur Netflix : on regarde ou on zappe le film de Charlize Theron ?

Attention, l’article suivant contient de légers spoilers sur l’intrigue du film Old Guard, mis en ligne par Netflix vendredi 10 juillet. Si vous ne voulez rien savoir, contentez-vous de découvrir la bande-annonce visible ci-dessous !

Old Guard fait partie des films originaux Netflix que l’on attendait avec le plus d’impatience pour 2020. L’histoire de ce film qui mêle fantastique et action XXL se centre sur un groupe d’immortels, des guerriers qui luttent depuis plusieurs centaines d’années. Dans le rôle principal, on trouve Charlize Theron, particulièrement convaincante, disons-le tout de suite. Mais le reste du film est-il à son niveau ?

Old Guard, une belle idée qui méritait quand même (un peu) mieux

Si l’histoire en elle-même est plutôt séduisante de par son originalité, l’adaptation pêche massivement dans certains domaines. Si la bande-annonce était explosive, les scènes d’actions deviennent rapidement répétitives et même prévisibles. A vouloir en faire trop, en jouant à fond la carte du spectaculaire, Old Guard tombe dans la facilité. Là voir s’infiltrer ni vue ni connue dans une base militaire de haute sécurité où encore tuer 10 soldats surarmés avec une simple égratignure devient presque lassant.

Si Charlize Theron signe une très bonne incarnation, comme dans ses précédents tests de films d’action, le reste du casting n’est pas vraiment à son avantage. Ni Chiwetel Ejiofor, ni Matthias Schoenaerts ne réussissent vraiment à nous convaincre. La trahison dont sera victime le groupe, tout comme l’évolution des différents personnages d’un point de vue psychologique est particulièrement visible.

Point positif en revanche, sur cette adaptation au monde moderne, dont Highlander a seulement pu rêver. L’impact des réseaux sociaux ou de la vidéo, sur la capacité du groupe à rester secret offre aussi des perspectives séduisantes pour l’avenir. Bonne nouvelle, une suite est très clairement au programme si on en croit les dernières images du film…