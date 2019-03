Netflix, Canal et autres… Voici les séries qui débarquent en avril

Décidément, le mois d’avril sera bien rempli pour les adeptes de séries télévisées, particulièrement pour ceux qui apprécient Game of Thrones, qui fait son retour dans quelques semaines pour une huitième et ultime saison. Néanmoins, celle-ci n’est pas la seule au programme, puisque Netflix et les autres plateformes de streaming sont également servis.

Quelles séries sur Netflix, Amazon et autres en avril 2019 ?

Lucifer — Saison 3 : 2 avril (Netflix)

False Flag — Saison 2 : 4 avril (Canal+)

Les Nouvelles Aventures de Sabrina — Partie 2 : 5 avril (Netflix)

Quicksand, rien de plus grand : 5 avril (Netflix)

Vernon Subutex : 8 avril (Canal+)

Adapté du roman éponyme de Virginie Despentes, Vernon Subutex suit la vie de Vernon, un disquaire au chômage qui se retrouve sans domicile fixe. La première saison comprend 9 épisodes.

Vous n’êtes pas et ne serez JAMAIS prêts pour Sylvie.

Retrouvez la dès le 8 avril dans #VernonSubutex, sur @myCANAL et @canalplus :https://t.co/LyiCedb4wA pic.twitter.com/FxbZIBcrR7 — Création Originale CANAL+ (@CreationCanal) 27 mars 2019

Kiling Eve — Saison 2 : 8 avril (Canal+)

You Me Her — Saison 4 : 9 avril (Audience Network)

Le couple d’Emma, Jack et Izzy revient pour une quatrième saison dans laquelle Emma est enceinte. Pour rappel, la série raconte les péripéties d’un couple qui s’ennuie jusqu’à rencontrer Izzy, escort girl en parallèle de ses études.

The Twilight Zone (reboot) : 1er avril (CBS)

Le reboot de la Quatrième Dimension fera son arrivée sur CBS dès le 1er du mois prochain. Le premier épisode de The Twilight Zone sera un remake de Nightmare at 20 000 feet, l’épisode numéro 123 de la série originale.

Spécial : 12 avril (Netflix)

Huge in France : 12 avril (Netflix)

La série de Netflix suit le parcours de Gad Elmaleh lorsque celui-ci part s’installer à Los Angeles tout en tentant de renouer des liens avec son fils adolescent.

Game of Thrones — Saison 8 : 14 avril (HBO, OCS)

No Good Nick : 15 avril (Netflix)

Bosch — Saison 5 : 19 avril (Amazon Prime Video)

The Protector — Saison 2 : 26 avril (Netflix)

The Son — Saison 2 : 27 avril (AMC)

The 100 — Saison 6 : 30 avril (The CW)

Après une apocalypse nucléaire, plusieurs survivants se retrouvent à devoir vivre dans des vaisseaux spatiaux. Mais des années après l’événement, ils décident d’en renvoyer certains sur Terre.