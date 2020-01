Netflix déçoit aux Golden Globes malgré un grand nombre de nominations

Netflix devait espérer beaucoup de cette édition des Golden Globes 2020, sachant que le leader du marché du streaming s’y présentait avec plus d’une trentaine de nominations. Malgré tout, la plateforme SVOD n’est pas repartie avec les récompenses escomptées.

Sur 34 nominations, elle a seulement remporté les prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Laura Dern dans Marriage Story et de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Olivia Colman dans The Crown. Le film The Irishman ne s’est pas distingué malgré un casting ultra ambitieux.

Si Netflix déçoit, qui repart gagnant ?

Disney n’a rien gagné non plus, malgré trois nominations sur cinq dans la catégorie Animation pour les longs-métrages Toy Story 4, La Reine des Neiges 2 et Le Roi Lion. Rappelons que Disney a lancé sa plateforme Disney+ en novembre 2019 aux USA, pour une sortie prévue en France le 31 mars 2020.

De son côté, HBO s’est illustré en remportant plusieurs prix, dont le Golden Globe de la meilleure série dramatique avec Succession. La chaîne payante a également obtenu les récompenses de la meilleure minisérie avec Chernobyl et du meilleur acteur avec Brian Cox dans Succession. Cette série narre les relations complexes dans la famille Roy, à la tête d’un des plus gros conglomérats de médias des États-Unis et du monde. HBO prévoit de lancer sa propre plateforme de streaming vidéo en mai 2020.

La plateforme américaine Hulu a aussi gagné des récompenses comme celles du meilleur acteur dans une série comique pour Ramy Youssef dans Ramy et de meilleur second rôle féminin pour Patricia Arquette dans The Act.

Quant aux acteurs plus traditionnels, ils se sont illustrés dans plusieurs catégories, à l’exemple du film de Tarantino, Once Upon a Time … in Hollywood, qui a remporté les récompenses du meilleur film, du second rôle masculin avec Brad Pitt et du meilleur scénario.

Côté meilleur film dramatique et meilleur réalisateur, c’est le film 1917 réalisé par Sam Mendes qui a remporté les deux Golden Globes. Pour les séries, Fleabag a été élu meilleure série (comédie, comédie musicale).

Les Golden Globes permettent souvent d’en savoir un peu plus sur les résultats des Oscars, dont la cérémonie aura lieu le 9 février 2020 à Los Angeles, après que les nominations aient été annoncées le 13 janvier. Il sera intéressant de voir si les tendances sont les mêmes ou non.