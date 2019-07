Netflix dévoile la première bande-annonce officielle de sa série The Witcher

C’est à l’occasion de la Comic Con de San Diego que Netflix vient de mettre en ligne la première bande-annonce de deux minutes de sa série The Witcher. Après avoir dévoilé les premiers visuels qui ont départagé les fans, Netflix diffuse le premier teaser qui d’après les premiers retours semble plutôt du goût des fans.

The Witcher : Bientôt sur Netflix

Avec plus de 300.000 vues en seulement une heure, avec un taux de like plutôt très bon (39 de like contre seulement 2,7K de dislike au moment où nous écrivons cet article), c’est un premier aperçu convaincant pour la série The Witcher de Netflix.

De magnifiques paysages, une ambiance qui semble très fidèle, des personnages reconnaissables, The Witcher semble être sur la bonne voie. Il est important de rappeler que la série ne se basera pas sur les trois jeux développés par CD Projekt Red, mais bien sur les romans écrits par Andrzej Sapkowski. L’occasion de voir Henry Cavill dans son rôle de Geralt de Riv qui semble lui aller comme un gant. L’occasion de voir également la sorcière Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra), la princesse Ciri (Freya Allan) ainsi que la fidèle monture de Geralt : Ablette.

The Witcher pour décembre 2019 ?

Alors que nous sommes toujours dans l’attente d’une date officielle pour cette série Netflix The Witcher, de nombreuses rumeurs semblent indiquer que la fin d’année 2019 sera la bonne. Prévue à la base pour 2020, Netflix a officiellement avancé la sortie de la série pour la fin d’année 2019.

En mai dernier, le blog Reccaped qui a fait de nombreuses fois ses preuves au sujet des informations sur la série The Witcher annonçait que la série serait mise en ligne le vendredi 20 décembre 2019. Une date qui aurait du sens à l’approche de Noël. Enfin, toujours selon le blog Reccaped, une saison 02 de The Witcher serait même au programme !

La production de cette deuxième saison devrait même débuter dès le mois de décembre 2019 ou le mois de janvier 2020 pour une sortie prévue en 2021. Netflix semble donc sûr de sa production et de son succès. Suite aux premiers retours de ce soir, cela semble être en faveur du géant américain. Reste à voir désormais le verdict avec la série dans son intégralité.