Netflix dévoile la liste des animes qui seront disponibles en France en 2019

Le service de streaming Netflix s’est rendu à l’Anime Lineup Presentation, un événement qui s’est tenu à Tokyo il y a quelques jours. À cette occasion, elle a levé le voile sur les nouveautés animes qui viendront s’agréger à son catalogue dès l’an prochain. Au programme, cinq nouvelles licences qui feront leur arrivée sur sa plateforme au fur et à mesure de l’année. Au cours de l’année, il se pourrait que Netflix annonce d’autres nouveautés.

Ultraman

Considéré comme culte, Ultraman aura le doit à une série originale Netflix basée sur le manga dévoilé en 2011 (et non la série télévisée, plus ancienne). L’anime racontera l’histoire du retour d’Ultraman, superhéros qui a sauvé la Terre dans le passé. Néanmoins, il devra faire son retour pour éviter qu’une invasion extra-terrestre n’ait lieu à nouveau.

Ultraman fera son arrivée sur Netflix le 1er avril 2019.

7 Seeds

Sorti en 2001, le manga 7 Seeds narre le récit d’un projet dans lequel le gouvernement enlève puis cryogénise des groupes de sept personnes afin d’assurer la survie de l’espèce en cas d’apocalypse. Nommé selon les différentes saisons de l’année, chaque groupe est sous la coupe d’un ordinateur chargé de déterminer leur retour à la vie.

L’anime 7 Seeds sera disponible sur Netflix dès le mois d’avril 2019. Pour l’instant, aucune bande annonce officielle n’est disponible.

Rilakkuma et Kaoru

Rilakkuma et Kaoru raconte les péripéties de ces deux personnages, respectivement représentés par un ours en peluche et une humaine. Inventé en 2003, l’ours Rilakkuma est populaire au Japon et a déjà fait irruption dans d’autres productions. L’anime est entièrement réalisé en stop motion.

Rilakkuma et Kaoru débarquera sur Netflix à la date du 19 avril 2019.

Neo Genesis Evangelion

L’anime en question est certainement le plus populaire de cette liste. Dévoilé en 1995, le récit futuriste se passe alors dans un monde alternatif, en 2015. La ville de Tokyo-3 doit alors se protéger contre l’invasion des Anges, des créatures contre lesquelles il faut développer une nouvelle arme pour espérer vaincre.

Neo Genesis Evangelion sera dévoilé au printemps 2019. Son arrivée sur Netflix comprend les 26 épisodes de la série originale ainsi que les deux films The End of Evangelion et Evangelion : Death True.

Les Chevaliers du Zodiaque

Si les trois saisons portant sur le chapitre d’Hadès sont déjà disponibles sur Netflix, le remake des Chevaliers du Zodiaque portera sur l’adaptation du manga. Réalisé au côté du studio japonais Toei, l’anime se concentrera sur les aventures des chevaliers, qui devront affronter une menace extérieure.

Les 3 saisons de la série animée sur le chapitre d’Hadès et le film d’animation La légende du sanctuaire sont déjà disponibles sur la plateforme.

Les Chevaliers du Zodiaque débarquera au cours de l’été 2019. Netflix n’a pas encore partagé de bande annonce.

Pour accéder facilement aux animes déjà en ligne sur Netflix, il suffit de renseigner les codes suivants à la suite de cette URL : https://www.netflix.com/browse/genre/.

• Dessins animés : 7424

• Série d’animation japonaise : 6721

La liste complète des codes secrets est à retrouver sur Presse-citron.