Netflix devrait bientôt permettre aux utilisateurs de contrôler la vitesse de lecture de leurs films et séries

Fonctionnalité bien utile et bien pratique pour de nombreux utilisateurs sur YouTube, nous apprenons aujourd’hui que Netflix va imiter la plateforme de Google et proposer aux utilisateurs de choisir leur vitesse de lecture. Un choix qui fait d’ores et déjà beaucoup débat autant du côté d’Hollywood, que du côté des utilisateurs qui reprochent à Netflix de détériorer l’oeuvre originale des réalisateurs.

Encore plus de Netflix grâce à l’avance rapide ?

C’est en 2019 que Netflix a annoncé qu’il était en train de tester une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de la plateforme de choisir leur vitesse de lecture de leurs films, séries et documentaires. Ainsi, Netflix annonçait qu’il serait bientôt possible de regarder du contenu sur sa plateforme plus rapidement avec des vitesses de lecture à 1,25x ou 1,5x.

La firme annonce par la même occasion qu’il sera également possible de visionner le contenu plus lentement. Ainsi, l’utilisateur pourra ralentir son film, sa série, ou encore son documentaire de 0,5x ou 0,75x. Ce qui reste assez différent de YouTube qui propose des vitesses plus lentes à 0,25, 0,5 ou 0,75 ou des vitesses plus rapides à 1,25, 1,5, 1,75 et même 2 fois plus vite.

La petite restriction, c’est que cette option sera disponible uniquement sur les appareils Android (pour le moment) et cela fonctionnera à la fois sur les contenus en streaming que les contenus téléchargés à l’avance. Contrairement aux différentes langues et sous-titres, cette option sera à activer sur chaque contenu. Elle ne restera pas enregistrée afin d’éviter à des utilisateurs de regarder du contenu plus rapidement par accident.

L’option est d’ores et déjà disponible aux États-Unis et elle arrivera partout dans le monde au cours des prochaines semaines. Et autant dire que cette option ne plaît pas à tout le monde.

Netflix et YouTube : Même combat ?

Si cette option ne dérange pas réellement sur YouTube et qu’elle peut même être assez pratique pour de nombreuses vidéos d’informations ou autres, l’arrivée de cette option sur Netflix pose beaucoup plus soucis. En effet, beaucoup trouvent que cela est un manque de respect envers les réalisateurs et que cela dénature l’œuvre.

Du côté d’Hollywood, c’est l’acteur Aaron Paul (Jesse dans Breaking Bad) ou encore le réalisateur Judd Apatow se sont déjà opposés à cette nouvelle fonctionnalité. Selon Netflix, cette fonctionnalité fait partie des plus grandes demandes de la communauté. Il reste à savoir désormais s’il reste un intérêt à regarder des films et séries avec ce genre de fonctionnalité ?

Sur YouTube, la plupart des vidéos qui marchent bien avec cette fonctionnalité sont les vidéos d’actualités ou autres. Pour les longs métrages ou documentaire, elle n’est généralement pas trop utilisée par les viewers.