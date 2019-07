Netflix dit toujours non à la publicité

Netflix campe sur sa position et balaye les rumeurs selon lesquelles il pourrait un jour utiliser la publicité pour gagner plus d’argent. Comme le rapporte Variety, dans une lettre adressée à ses investisseurs, l’entreprise insiste sur cette position anti-publicités.

« Nous n’offrons pas de contenu à la carte ni de contenu gratuit financé par la publicité. Ce sont de bons modèles d’affaires que d’autres entreprises réussissent bien. Nous sommes sur la visualisation forfaitaire illimitée sans publicité », lit-on dans le document.

« Cela reste une partie profonde de notre proposition de marque ; quand vous lisez des spéculations selon lesquelles nous allons vendre de la publicité, soyez sûr que c’est faux », écrit également l’entreprise afin de taire les rumeurs.

Un modèle qui réussit ailleurs

Pourtant, en vendant des espaces publicitaires sur une offre gratuite ou moins chère, Netflix gagnerait certainement plus d’argent. Et cela permettrait à l’entreprise d’investir plus dans ses créations originales (ou d’éviter de s’endetter).

Il y a encore trois semaines, nous relayions une étude d’après laquelle, avec une offre financée par de la publicité, Netflix génèrerait un milliard de dollars supplémentaires par an. Sur ce milliard de dollars, 700 millions de dollars seraient des bénéfices. Pour en arriver à cette conclusion, les analystes d’Instinet derrière cette étude se sont basés sur le fait que si Netflix lance un abonnement avec de la publicité, cette offre pourrait avoir une part de 25 % sur le total des abonnés de l’entreprise.

Et surtout, Hulu, l’un des concurrents de Netflix aux États-Unis, a déjà prouvé qu’un tel modèle fonctionnerait. En effet, 70 % des abonnés de Hulu auraient opté pour son offre à 5,99 dollars par mois, mais qui inclut de la publicité.

En revanche, en Inde, Netflix va lancer un abonnement low cost à moins de 4 euros qui n’inclut pas de publicités, mais sur lequel l’utilisateur ne peut regarder les films et les séries qu’avec un appareil mobile.