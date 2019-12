Netflix en force aux Golden Globes, Apple déjà challenger

La Hollywood Foreign Press Association a annoncé les nominés pour les Golden Globes 2020, et cela pourrait être une année charnière pour la diffusion en continu. Netflix est encore plus à l’avant-garde des services de streaming que l’an dernier, avec 17 citations dans la catégorie des chaînes de télévision et une volée de nominations pour des films comme Marriage Story (six), The Irishman (cinq) et The Two Popes (quatre). Dans les catégories des meilleurs films et des meilleurs acteurs dans un second rôle, trois candidats sur cinq sont des projets Netflix.

C’est également un moment déterminant pour Apple TV+, qui reçoit (déjà) ses premières nominations aux Golden Globe quelques semaines seulement après ses débuts et quelques heures seulement après avoir obtenu sa première nomination pour un prix. The Morning Show a reçu une nomination pour la meilleure série télévisée dramatique ainsi que deux nominations pour la meilleure actrice de télévision pour ses rôles principaux interprétés par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Il semblerait que les gros investissements d’Apple portent déjà leurs fruits.

Le streaming en grand favori

De leur côté, Amazon et Hulu ne sont pas exactement en reste, avec quelque cinq nominations pour des titres comme Fleabag (adaptée en France avec Camille Cottin dans le rôle titre), Marvelous Mrs. Maisel et Catch-22.

Si cet afflux de nominations ne garantira pas la victoire lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 5 janvier 2020, il suggère cependant que les productions en streaming remporteront au moins quelques prix, sans oublier que les résultats de cette compétition augurent bien souvent de ceux des Oscars qui arrivent un mois plus tard.