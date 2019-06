Netflix fait une entrée fracassante dans le monde des jeux vidéo

Cela n’était qu’une question de temps : alors que Netflix domine déjà le monde de la vidéo en streaming, l’entreprise s’engage désormais plus sérieusement dans les jeux vidéo. C’est à l’occasion de l’E3, un évènement annuel où les grands studios présentent leurs dernières nouveautés, que Netflix a officialisé son entrée fracassante dans l’industrie du jeu vidéo. L’entreprise officialise 3 titres, tous basés sur des séries originales disponibles sur la plateforme de streaming.

Netflix veut (aussi) peser dans le jeu vidéo

Les fans de la série Stranger Things seront ravis puisque Netflix a évoqué deux titres basés sur cette série. Tout d’abord, comme le rapporte le site The Next Web, le jeu « Stranger Things 3: The Game » sortira le 4 juillet sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Cette date coïncide avec la sortie de la nouvelle saison de la série.

Mais la nouvelle la plus intéressante est que le géant du streaming sortira également un autre titre basé sur la même série l’année prochaine. Il s’agira d’un jeu mobile qui pourrait rappeler Pokémon Go. Pour ce jeu mobile RPG, Netflix collabore avec le développeur Next Games qui, pour proposer une expérience à la Pokémon Go dans laquelle le joueur voyage dans le « monde à l’envers » (une sorte d’univers parallèle) et collabore avec ses amis, intègre la technologie de Google Maps.

Enfin, un jeu basé sur la série The Dark Crystal: Age of Resistance est également prévu. En substance, si Netflix a toujours été proche de l’industrie des jeux vidéo, l’entreprise semble aujourd’hui engagée à multiplier les collaborations avec celle-ci. Bien entendu, en plus des jeux basés sur ses séries, il ne faut pas oublier les épisodes interactifs de Netflix, comme l’épisode Bandersnatch de la série Black Mirror. Le géant du streaming a déjà fait savoir qu’il compte explorer toutes les possibilités ce format.